تنظيم الاتصالات تحذر من التعامل مع رسائل تحتوي على روابط إلكترونية

وطنا اليوم:خذرت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات المواطنين ضرورة عدم التفاعل مع أية رسائل نصيّة قصيرة SMS أو إلكترونيّة تحتوي على روابط إلكترونيّة ترتبط بصفحات إلكترونية تتضمن الطلب من جهات حكوميّة أو بنكية أو شركات اتصالات أو شركات توصيل بريد للمواطنين ان يقوموا بتسديد رسوم أو مخالفات أو أي مدفوعات أخرى وذلك لاحتمال تعرض بياناتهم الخاصة ببطاقات الدفع البنكية للسرقة، وبالتالي امكانية استيلاء هذه الجهات المشبوهة على أموالهم.

وشددت الهيئة في بيان لها اليوم الاثنين على أهمية دفع الرسوم والمخالفات أو أي مدفوعات أخرى من خلال قنوات الدفع المتعارف عليها فقط مثل تطبيقات الـبنوك التجارية E-banking وعبر منصة إي-فواتيركم.