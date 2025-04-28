أصالة تعلّق على منحها عضوية نقابة الفنانين السوريين

وطنا اليوم:علقت الفنانة السورية أصالة نصري على قرار نقابة الفنانين السوريين والمتضمن منحها “عضوية شرفية”.

وقالت أصالة نصري في منشور على حسابها في “إنستغرام”: “أتشرّف بالهدية الغالية من نقابة وطني الغالي الأول اللي مشتاقتله قدّ مو مشتاقه لأبي وبحبه قدّ مابحبّ أبي وأخلصت لّه قدّ ماأخلصت لأبي “.

وأضافت: “شكرا جزيلا لنقيب الفنانين السوريين الأستاذ المحترم مازن الناطور على تقديركم ومحبتكم ومن كلّ قلبي بتمنّى كون بينكم قريب “.

وتابعت: “كنت بأمسّ الحاجه لشويّة فرح والله أكرمني بفرح كبير.. شكراً وطني شكراً سوريا شكراً أهلي وأحبابي”.

وإلى جانب أصالة، أعلنت نقابة الفنانين في سوريا، يوم الخميس، منح الفنان فضل شاكر عضوية النقابة بمرتبة الشرف.

وفي منشور على حسابها الرسمي في “فيسبوك”، قالت نقابة الفنانين السورية، إن قرار منح فضل شاكر عضوية النقابة بمرتبة الشرف، جاء تقديرا لمسيرته الفنية.