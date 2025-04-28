بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

كوريا الشمالية تؤكد لأول مرة إرسال قوات إلى روسيا

33 ثانية ago
كوريا الشمالية تؤكد لأول مرة إرسال قوات إلى روسيا

وطنا اليوم:ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية أن كوريا الشمالية أكدت لأول مرة أنها نشرت قوات للقتال لصالح روسيا في حربها مع أوكرانيا.
وأضاف المصدر أن القوات قدمت “مساهمة مهمة” في تحرير الأراضي الروسية التي تحتلها أوكرانيا.
وأكدت كوريا الشمالية أنها نشرت القوات “بموجب معاهدة الدفاع المشترك مع روسيا”، وبـ”أمر من الزعيم كيم جونغ أون”.
وجاء التأكيد بعد أشهر من إرسال آلاف الجنود الكوريين الشماليين إلى روسيا للقتال في منطقة كورسك الواقعة على خط المواجهة.
وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية إن “وحدات فرعية” من “القوات المسلحة” الكورية الشمالية “شاركت في عمليات تحرير مناطق كورسك”، لافتة إلى أن الجهود الحربية لتلك القوات “تكللت بالنجاح”.
وعلّقت وزارة الخارجية الأميركية على هذه التقارير بالقول إنها تشعر بالقلق من تورط كوريا الشمالية المباشر في حرب روسيا بأوكرانيا.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:52

عيد ميلاد الأميرة رجوة الحسين يصادف اليوم

09:46

استشهاد 28 فلسطينيا في قصف إسرائيلي على القطاع

09:37

فرسان التغيير تهنئ معن الشمايلة بفوزه برئاسة اتحاد الجمعيات الخيرية في الكرك

09:36

فرسان التغيير تهنئ الدكتور محمد الزيود بفوزه بصدارة انتخابات مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين

09:32

سردية أم هوية أردنية؟

09:25

الأجانب يستحوذون على الحصة الكبرى من الزيارات لمدينة البترا

09:18

القوات المسلحة تتسلم مستلزمات طبية باكستانية لصالح المرضى في غزة

09:10

عشرات القتلى في غارة أميركية على مركز للاجئين في شمال اليمن

04:48

ترامب يطالب بوتين بـ”وقف إطلاق النار” وإبرام اتفاق بشأن أوكرانيا

03:47

ارتفاع متواصل في الطلب على الذهب كملاذ ادخاري آمن

01:52

ألمانيا تمنح الأردن قرضًا ميسرًا بقيمة 200 مليون يورو

01:41

“وطنا اليوم يهنئ الزميل محمد الزيود بفوزه بعضوية مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين”

وفيات
وفيات الاحد 27 – 4- 2025وفيات الجمعة 25-4-2025وفيات الخميس 24 -4- 2025وفيات الاربعاء 23 -4 -2025وزير التربية ينعى طالبتين توفيتا إثر حادث سير