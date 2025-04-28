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عيد ميلاد الأميرة رجوة الحسين يصادف اليوم

19 ثانية ago
عيد ميلاد الأميرة رجوة الحسين يصادف اليوم

وطنا اليوم:يصادف اليوم الأثنين، العيد الواحد والثلاثون لميلاد سمو الأميرة رجوة الحسين.
ولدت سموها بالرياض في 28 نيسان 1994، للمرحوم، بإذن الله، خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز السيف، والسيدة عزة بنت نايف عبدالعزيز أحمد السديري.
وعُقد قران سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد على سمو الأميرة رجوة الحسين في 1 حزيران 2023، ورزق سموهما، بسمو الأميرة إيمان بنت الحسين، في 3 آب 2024.
وتلقت سموها دراستها الثانوية بالمملكة العربية السعودية، وتعليمها العالي في كلية الهندسة المعمارية في جامعة “سيراكيوز” بنيويورك في الولايات المتحدة الأميركية.
وحصلت سموها على شهادة في الاتصالات المرئية من معهد الأزياء للتصميم والتجارة في الولايات المتحدة الأميركية.


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