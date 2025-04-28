استشهاد 28 فلسطينيا في قصف إسرائيلي على القطاع

وطنا اليوم:استشهد 28 فلسطينيا، وأصيب العشرات مساء اليوم الأحد، جراء سلسلة غارات شنتها طائرات الاحتلال على عدة مناطق في قطاع غزة.

واستشهد 7 فلسطينيين وأصيب العشرات، جراء قصف من مسيرة إسرائيلية داخل كافتيريا على شارع صلاح الدين قرب مدخل مخيم النصيرات وسط القطاع.

كما استشهد 5 فلسطينيين (امرأة و4 أطفال)، وعدد من الجرحى في قصف منزل في جورة اللوت جنوبي مدينة خان يونس جنوبي القطاع، واستشهد 8 فلسطينيين بينهم 4 أطفال ووالدتهم جراء قصف إسرائيلي استهدف خيمة في مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

كما استشهد 8 فلسطينيين، من بينهم4 أطفال جراء قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من الفلسطينيين بمحيط رمزون السنافور بحي التفاح شرقي مدينة غزة.