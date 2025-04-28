بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

استشهاد 28 فلسطينيا في قصف إسرائيلي على القطاع

39 ثانية ago
استشهاد 28 فلسطينيا في قصف إسرائيلي على القطاع

وطنا اليوم:استشهد 28 فلسطينيا، وأصيب العشرات مساء اليوم الأحد، جراء سلسلة غارات شنتها طائرات الاحتلال على عدة مناطق في قطاع غزة.
واستشهد 7 فلسطينيين وأصيب العشرات، جراء قصف من مسيرة إسرائيلية داخل كافتيريا على شارع صلاح الدين قرب مدخل مخيم النصيرات وسط القطاع.
كما استشهد 5 فلسطينيين (امرأة و4 أطفال)، وعدد من الجرحى في قصف منزل في جورة اللوت جنوبي مدينة خان يونس جنوبي القطاع، واستشهد 8 فلسطينيين بينهم 4 أطفال ووالدتهم جراء قصف إسرائيلي استهدف خيمة في مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة.
كما استشهد 8 فلسطينيين، من بينهم4 أطفال جراء قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من الفلسطينيين بمحيط رمزون السنافور بحي التفاح شرقي مدينة غزة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:37

فرسان التغيير تهنئ معن الشمايلة بفوزه برئاسة اتحاد الجمعيات الخيرية في الكرك

09:36

فرسان التغيير تهنئ الدكتور محمد الزيود بفوزه بصدارة انتخابات مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين

09:32

سردية أم هوية أردنية؟

09:25

الأجانب يستحوذون على الحصة الكبرى من الزيارات لمدينة البترا

09:18

القوات المسلحة تتسلم مستلزمات طبية باكستانية لصالح المرضى في غزة

09:10

عشرات القتلى في غارة أميركية على مركز للاجئين في شمال اليمن

04:48

ترامب يطالب بوتين بـ”وقف إطلاق النار” وإبرام اتفاق بشأن أوكرانيا

03:47

ارتفاع متواصل في الطلب على الذهب كملاذ ادخاري آمن

01:52

ألمانيا تمنح الأردن قرضًا ميسرًا بقيمة 200 مليون يورو

01:41

“وطنا اليوم يهنئ الزميل محمد الزيود بفوزه بعضوية مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين”

01:21

وفاة سبعيني إثر حادث دهس في شفا بدران

23:29

*تأنيث المدارس : منخفض تربوي جديد*!

وفيات
وفيات الاحد 27 – 4- 2025وفيات الجمعة 25-4-2025وفيات الخميس 24 -4- 2025وفيات الاربعاء 23 -4 -2025وزير التربية ينعى طالبتين توفيتا إثر حادث سير