بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. مجتمع مدني

فرسان التغيير تهنئ معن الشمايلة بفوزه برئاسة اتحاد الجمعيات الخيرية في الكرك

58 ثانية ago
فرسان التغيير تهنئ معن الشمايلة بفوزه برئاسة اتحاد الجمعيات الخيرية في الكرك

وطنا اليوم:تتقدّم مؤسسة فرسان التغيير للتنمية السياسية وتطوير المجتمع المدني، ممثلة برئيسها الاستاذ عصام المساعيد وهيئتيها الإدارية والعامة وكافة اعضاءها وكوادرها، بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى الأستاذ معن الشمايلة، مدير مكتب فرسان التغيير في محافظة الكرك، بمناسبة فوزه بمنصب رئيس اتحاد الجمعيات الخيرية لمحافظة الكرك، في الانتخابات التي جرت يوم الخميس الماضي.

وأكد المساعيد أن هذا الفوز يُعدّ فخرًا لجميع منتسبي فرسان التغيير، ويُجسد الكفاءة العالية التي يتمتع بها الشمايلة، ودوره الفاعل في العمل المجتمعي والتطوعي، وحرصه الدائم على خدمة المجتمع المحلي بروح وطنية مخلصة.

وأشار إلى أن فوز معن الشمايلة يأتي تتويجًا لمسيرة حافلة بالعطاء والالتزام، ويُعزز مكانة العمل الخيري في محافظة الكرك كركيزة أساسية لدعم المجتمع وتعزيز التنمية المستدامة.

واختتم المساعيد تهنئته بالتأكيد على دعم مؤسسة فرسان التغيير الكامل للشمايلة في مهمته الجديدة، متمنيًا له مزيدًا من التوفيق والنجاح في خدمة أهله ووطنه


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:36

فرسان التغيير تهنئ الدكتور محمد الزيود بفوزه بصدارة انتخابات مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين

09:32

سردية أم هوية أردنية؟

09:25

الأجانب يستحوذون على الحصة الكبرى من الزيارات لمدينة البترا

09:18

القوات المسلحة تتسلم مستلزمات طبية باكستانية لصالح المرضى في غزة

09:10

عشرات القتلى في غارة أميركية على مركز للاجئين في شمال اليمن

04:48

ترامب يطالب بوتين بـ”وقف إطلاق النار” وإبرام اتفاق بشأن أوكرانيا

03:47

ارتفاع متواصل في الطلب على الذهب كملاذ ادخاري آمن

01:52

ألمانيا تمنح الأردن قرضًا ميسرًا بقيمة 200 مليون يورو

01:41

“وطنا اليوم يهنئ الزميل محمد الزيود بفوزه بعضوية مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين”

01:21

وفاة سبعيني إثر حادث دهس في شفا بدران

23:29

*تأنيث المدارس : منخفض تربوي جديد*!

23:14

“مناقشة أطروحة دكتوراه في كلية الحقوق بالجامعة الأردنية حول الضبط الإداري في النظام القانوني الأردني” للباحث عادل ثبيتات

وفيات
وفيات الاحد 27 – 4- 2025وفيات الجمعة 25-4-2025وفيات الخميس 24 -4- 2025وفيات الاربعاء 23 -4 -2025وزير التربية ينعى طالبتين توفيتا إثر حادث سير