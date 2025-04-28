فرسان التغيير تهنئ معن الشمايلة بفوزه برئاسة اتحاد الجمعيات الخيرية في الكرك

وطنا اليوم:تتقدّم مؤسسة فرسان التغيير للتنمية السياسية وتطوير المجتمع المدني، ممثلة برئيسها الاستاذ عصام المساعيد وهيئتيها الإدارية والعامة وكافة اعضاءها وكوادرها، بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى الأستاذ معن الشمايلة، مدير مكتب فرسان التغيير في محافظة الكرك، بمناسبة فوزه بمنصب رئيس اتحاد الجمعيات الخيرية لمحافظة الكرك، في الانتخابات التي جرت يوم الخميس الماضي.

وأكد المساعيد أن هذا الفوز يُعدّ فخرًا لجميع منتسبي فرسان التغيير، ويُجسد الكفاءة العالية التي يتمتع بها الشمايلة، ودوره الفاعل في العمل المجتمعي والتطوعي، وحرصه الدائم على خدمة المجتمع المحلي بروح وطنية مخلصة.

وأشار إلى أن فوز معن الشمايلة يأتي تتويجًا لمسيرة حافلة بالعطاء والالتزام، ويُعزز مكانة العمل الخيري في محافظة الكرك كركيزة أساسية لدعم المجتمع وتعزيز التنمية المستدامة.

واختتم المساعيد تهنئته بالتأكيد على دعم مؤسسة فرسان التغيير الكامل للشمايلة في مهمته الجديدة، متمنيًا له مزيدًا من التوفيق والنجاح في خدمة أهله ووطنه