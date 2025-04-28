بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار الناس

فرسان التغيير تهنئ الدكتور محمد الزيود بفوزه بصدارة انتخابات مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين

28 ثانية ago
فرسان التغيير تهنئ الدكتور محمد الزيود بفوزه بصدارة انتخابات مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين

وطنا اليوم:تتقدّم مؤسسة فرسان التغيير للتنمية السياسية وتطوير المجتمع المدني، ممثلة برئيسها السيد عصام المساعيد، بأسمى آيات التهنئة والتبريك إلى الأستاذ الإعلامي محمد الزيود، بمناسبة فوزه المستحق بعضوية مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين، متصدرًا نتائج الانتخابات بحصوله على أعلى الأصوات (474 صوتًا) في الاستحقاق الديمقراطي الذي جرى يوم الجمعة الماضية.

وأكد المساعيد أن هذا الفوز يجسد مكانة الزيود العلمية والمهنية الرفيعة، ويعكس ثقة زملائه في مسيرته الغنية بالعطاء الإعلامي والفكري، ودوره المميز في ترسيخ مبادئ حرية الصحافة والمسؤولية الوطنية.

وأشار إلى أن النجاحات التي يحققها الإعلاميون الأردنيون الكبار، وفي مقدمتهم الزيود، تشكل مصدر فخر واعتزاز لكل من يعمل لخدمة الكلمة الحرة الصادقة، ولترسيخ صورة الأردن كمنارة للاستقرار والفكر المستنير في المنطقة.

وختم المساعيد تهنئته بالتمنيات للاستاذ محمد الزيود بدوام التوفيق والنجاح في خدمة الجسم الصحفي الأردني، والإسهام في تطوير الأداء المهني بما يليق بمكانة الإعلام الوطني


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:32

سردية أم هوية أردنية؟

09:25

الأجانب يستحوذون على الحصة الكبرى من الزيارات لمدينة البترا

09:18

القوات المسلحة تتسلم مستلزمات طبية باكستانية لصالح المرضى في غزة

09:10

عشرات القتلى في غارة أميركية على مركز للاجئين في شمال اليمن

04:48

ترامب يطالب بوتين بـ”وقف إطلاق النار” وإبرام اتفاق بشأن أوكرانيا

03:47

ارتفاع متواصل في الطلب على الذهب كملاذ ادخاري آمن

01:52

ألمانيا تمنح الأردن قرضًا ميسرًا بقيمة 200 مليون يورو

01:41

“وطنا اليوم يهنئ الزميل محمد الزيود بفوزه بعضوية مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين”

01:21

وفاة سبعيني إثر حادث دهس في شفا بدران

23:29

*تأنيث المدارس : منخفض تربوي جديد*!

23:14

“مناقشة أطروحة دكتوراه في كلية الحقوق بالجامعة الأردنية حول الضبط الإداري في النظام القانوني الأردني” للباحث عادل ثبيتات

23:05

رسالة الفايز في نيسان وذاكرة الزمان

وفيات
وفيات الاحد 27 – 4- 2025وفيات الجمعة 25-4-2025وفيات الخميس 24 -4- 2025وفيات الاربعاء 23 -4 -2025وزير التربية ينعى طالبتين توفيتا إثر حادث سير