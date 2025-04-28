فرسان التغيير تهنئ الدكتور محمد الزيود بفوزه بصدارة انتخابات مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين

وطنا اليوم:تتقدّم مؤسسة فرسان التغيير للتنمية السياسية وتطوير المجتمع المدني، ممثلة برئيسها السيد عصام المساعيد، بأسمى آيات التهنئة والتبريك إلى الأستاذ الإعلامي محمد الزيود، بمناسبة فوزه المستحق بعضوية مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين، متصدرًا نتائج الانتخابات بحصوله على أعلى الأصوات (474 صوتًا) في الاستحقاق الديمقراطي الذي جرى يوم الجمعة الماضية.

وأكد المساعيد أن هذا الفوز يجسد مكانة الزيود العلمية والمهنية الرفيعة، ويعكس ثقة زملائه في مسيرته الغنية بالعطاء الإعلامي والفكري، ودوره المميز في ترسيخ مبادئ حرية الصحافة والمسؤولية الوطنية.

وأشار إلى أن النجاحات التي يحققها الإعلاميون الأردنيون الكبار، وفي مقدمتهم الزيود، تشكل مصدر فخر واعتزاز لكل من يعمل لخدمة الكلمة الحرة الصادقة، ولترسيخ صورة الأردن كمنارة للاستقرار والفكر المستنير في المنطقة.

وختم المساعيد تهنئته بالتمنيات للاستاذ محمد الزيود بدوام التوفيق والنجاح في خدمة الجسم الصحفي الأردني، والإسهام في تطوير الأداء المهني بما يليق بمكانة الإعلام الوطني