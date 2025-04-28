الأجانب يستحوذون على الحصة الكبرى من الزيارات لمدينة البترا

وطنا اليوم:بلغ عدد الزيارات لمدينة البترا الأثرية منذ بداية العام الحالي وحتى 27 نيسان قرابة 136,124 زيارة، وفقا لبيانات وزارة السياحة والآثار.

وأشارت البيانات إلى أن عدد زيارات الأجانب بلغ 105,605، حيث احتلت المرتبة الأولى، بينما زيارات الأردنيين كانت بالمرتبة الثانية بعدد 20,979 زيارة، وبالمرتبة الأخيرة زيارات العرب، والتي بلغت 9,540 زيارة.

يشار إلى أن الموسم الثاني للسياحة (الأجنبية) في البترا يبدأ في أيلول وينتهي في تشرين الثاني، بحسب تصريح سابق لرئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا، فارس بريزات.

وكانت انطلقت الخميس، أولى رحلات برنامج “أردننا جنة 2025” بعد تعليقه مؤقتا في كانون الأول 2024. ويظهر الموقع الإلكتروني لبرنامج “أردننا جنة” طرح برامج جديدة تحت مسمى برامج “أردننا جنة 2025″، والتي تشمل واجهات مرتبطة بتجارب المجتمع المحلي والطبيعة والجانب الديني والثقافي، إضافة للفعاليات.

وكان مجلس الوزراء قرر الأحد، الموافقة على تغطية تكلفة الرحلات التي سيتم تنظيمها للمشاركين ضمن برنامج “أردننا جنة” وذلك حتى تاريخ 13 كانون الأول 2025، وإعفاء المواطنين الأردنيين من رسوم الدخول للمواقع الأثرية، وإعفاء الأشخاص ذوي الإعاقة المشاركين في البرنامج من تكلفة الرحلة. ويأتي القرار بهدف تحفيز وتنشيط السياحة الداخلية، وتشجيع المواطنين على زيارة العشرات من الوجهات السياحية من خلال برنامج “أردننا جنة” الذي يوفر أنماطا سياحية متنوعة ومختلفة، وتجربة سياحية فريدة، وتمكين المجتمعات المحلية، ودعم القطاع السياحي.

يوفر البرنامج نقلا مجانيا من خلال حافلات نقل سياحية مجهزة وحديثة تنطلق من جميع محافظات المملكة نحو الوجهات السياحية الموجودة في البرنامج، التي يتم توفيرها من خلال وزارة السياحة والآثار، وكذلك تخصيص دليل سياحي مرافق لكل حافلة، بالإضافة إلى توفير وجبات الطعام.

الأمين العام لوزارة السياحة والآثار فادي بلعاوي، قال في تصريح سابق الجمعة، إن عدد المسجلين لرحلات الأسبوع الحالي ضمن برنامج “أردننا جنة” بلغ 5 آلاف شخص.

وأوضح بلعاوي أن 68 حافلة انطلقت الجمعة من محافظات المملكة إلى مواقع عدة. وأشار إلى وجود برامج متنوعة وجديدة ضمن برنامج “أردننا جنة 2025″، مضيفا أنه يستهدف 100 موقع جذب سياحية في الأردن.

قال البنك المركزي، الخميس، إن البيانات الأولية تشير إلى تسجيل الدخل السياحي ما قيمته 1,717.1 مليون دولار خلال الربع الأول من 2025 بارتفاع نسبته 8.9% بالمقارنة مع الفترة المقابلة من 2024.