القوات المسلحة تتسلم مستلزمات طبية باكستانية لصالح المرضى في غزة

وطنا اليوم:تسلّمت القوات المسلحة الأردنية، ممثلة بمديرية الخدمات الطبية الملكية، مساء أمس الأحد، مستلزمات طبية وعلاجية ومستهلكات طبية، مقدمة من منظمة الخدمات “فاونديشن” الباكستانية، والتي سيتم إرسالها إلى المستشفيات الميدانية الأردنية العسكرية لدعم المرضى والمصابين في قطاع غزة، بحضور مندوب مدير عام الخدمات الطبية الملكية قائد طب الميدان العميد الطبيب احمد الصبيحات ومندوب السفير الباكستاني في عمان القنصل دانيال انور.

ويهدف التبرع والمقدر بنحو 40 طناً من المستلزمات الطبية والعلاجية المتنوعة، إلى تقديم العون والمساعدة لدعم الجهود الإنسانية والإغاثية والطبية المقدمة من الخدمات الطبية الملكية للمصابين والمرضى داخل المستشفيات الميدانية الأردنية في القطاع.

وقال العميد الطبيب الصبيحات “ترجمة للشراكة المتميزة بين المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة تم اليوم استلام عدد كبير من المواد الطبية والإغاثية لإرسالها إلى المستشفيات الميدانية الأردنية العاملة في قطاع غزة للتخفيف من معاناتهم جراء النقص الحاصل في هذه المواد”، مؤكداً أن الخدمات الطبية الملكية ستواصل مهامها الإنسانية وجهودها لتأمين وتقديم الدعم الصحي للأهل في القطاع.

من جهته، قال المدير الإقليمي لمنظمة “خدمت” الإغاثية الإنسانية الباكستانية الدكتور وضاح الكيلاني: “يشرفنا أن نساهم في جهود الأردن المستمرة والدؤوبة لتقديم الدعم الضروري لسكان قطاع غزة في هذه الأوقات العصيبة”، مشيراً إلى أن هذا الدعم يعكس الالتزام الثابت والمستمر بالوقوف الى جانب المحتاجين، وأن جهود المنظمة تتجاوز المساعدات المادية والعينية، وإنها تمثل الأمل، والإيمان الراسخ بأن لكل حياة قيمة.