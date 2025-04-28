بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

عشرات القتلى في غارة أميركية على مركز للاجئين في شمال اليمن

9 ثواني ago
عشرات القتلى في غارة أميركية على مركز للاجئين في شمال اليمن

وطنا اليوم:قتل 30 شخصا على الأقل في غارة أميركية على مركز إيواء للاجئين الأفارقة في صعدة في شمال اليمن، على ما أفاد إعلام الحوثيين الاثنين.
وأوردت قناة المسيرة التابعة للحوثيين نقلا عن مراسلها في المدينة أنه تم “انتشال 30 جثة من ضحايا نزلاء مركز إيواء المهاجرين الأفارقة. وفرق الدفاع المدني والهلال الأحمر تواصل جهودها في مسرح الجريمة الأميركية”.
ونقلت عن وزارة الداخلية التابعة للحوثيين بيانا أكّدت فيه “سقوط عشرات القتلى والجرحى” في الهجوم.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
04:48

ترامب يطالب بوتين بـ”وقف إطلاق النار” وإبرام اتفاق بشأن أوكرانيا

03:47

ارتفاع متواصل في الطلب على الذهب كملاذ ادخاري آمن

01:52

ألمانيا تمنح الأردن قرضًا ميسرًا بقيمة 200 مليون يورو

01:41

“وطنا اليوم يهنئ الزميل محمد الزيود بفوزه بعضوية مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين”

01:21

وفاة سبعيني إثر حادث دهس في شفا بدران

23:29

*تأنيث المدارس : منخفض تربوي جديد*!

23:14

“مناقشة أطروحة دكتوراه في كلية الحقوق بالجامعة الأردنية حول الضبط الإداري في النظام القانوني الأردني” للباحث عادل ثبيتات

23:05

رسالة الفايز في نيسان وذاكرة الزمان

22:11

وزير التعليم العالي والبحث العلمي محافظة يلتقي وفداً ماليزياً برئاسة كبير وزراء ولاية باهانج الماليزية

20:48

بدء أعمال حفريات أثرية بمنطقة وادي رم في تشرين الأول المقبل

20:41

المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة مسيرة

20:33

قرارات مهمة من الحكومة للأردنيين.. تفاصيل

وفيات
وفيات الاحد 27 – 4- 2025وفيات الجمعة 25-4-2025وفيات الخميس 24 -4- 2025وفيات الاربعاء 23 -4 -2025وزير التربية ينعى طالبتين توفيتا إثر حادث سير