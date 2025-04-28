عشرات القتلى في غارة أميركية على مركز للاجئين في شمال اليمن

وطنا اليوم:قتل 30 شخصا على الأقل في غارة أميركية على مركز إيواء للاجئين الأفارقة في صعدة في شمال اليمن، على ما أفاد إعلام الحوثيين الاثنين.

وأوردت قناة المسيرة التابعة للحوثيين نقلا عن مراسلها في المدينة أنه تم “انتشال 30 جثة من ضحايا نزلاء مركز إيواء المهاجرين الأفارقة. وفرق الدفاع المدني والهلال الأحمر تواصل جهودها في مسرح الجريمة الأميركية”.

ونقلت عن وزارة الداخلية التابعة للحوثيين بيانا أكّدت فيه “سقوط عشرات القتلى والجرحى” في الهجوم.