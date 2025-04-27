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ألمانيا تمنح الأردن قرضًا ميسرًا بقيمة 200 مليون يورو

39 ثانية ago
ألمانيا تمنح الأردن قرضًا ميسرًا بقيمة 200 مليون يورو

وطنا اليوم _أعلنت الحكومة الألمانية عن تقديم قرض مالي ميسر بقيمة 200 مليون يورو للأردن، لدعم جهوده في مواجهة التحديات الاقتصادية الناتجة عن الصراعات الإقليمية، وتعزيز مسار الإصلاحات الشاملة التي تنفذها الحكومة الأردنية.

 

وجاء توقيع اتفاقية التمويل بين الطرفين على هامش اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي المنعقدة في العاصمة الأميركية واشنطن، بمشاركة وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، والمديرة العامة في وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية كريستين توتسكي، وعضو لجنة الإدارة في بنك الإعمار الألماني (KfW) الدكتورة أندريا هاوزر.

 

 

وأكدت توتسكي خلال مراسم التوقيع أن المملكة الأردنية الهاشمية شريك وثيق لألمانيا، مشيدة بالأجندة الإصلاحية الطموحة التي تتبناها الحكومة الأردنية، وبالجهود الكبيرة التي يبذلها الأردن في استضافة اللاجئين رغم التحديات الاقتصادية والضغوط المتزايدة على الموارد الوطنية.

 

ويأتي هذا التمويل ضمن إطار الدعم الألماني المستمر للأردن، والذي يهدف إلى تعزيز استقراره الاقتصادي، ودعم الإصلاحات السياسية، وتحفيز نمو القطاع الخاص، بما يسهم في دفع عجلة التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين


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