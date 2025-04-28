ارتفاع متواصل في الطلب على الذهب كملاذ ادخاري آمن

وطنا اليوم_قال نقيب أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان “كميات الذهب المعروضة في المحال تقلصت مقارنة بالسابق، فيما يستمر الطلب في الزيادة ولا سيما، لغايات الادخار والاستثمار”.

وبين علان أن استمرار التوتر على مستوى العالم، يساعد في استقرار الذهب ضمن مستويات مرتفعة.

وأغلقت أسعار الذهب نهاية الأسبوع الماضي، عند مستوى 3318 دولارا للأونصة.

وأضاف “الذهب سيبقى ضمن هذه المستويات خلال تعاملات الأسبوع الحالي، بانتظار قرارات رئيسية من البند الفدرالي الأميركي، إضافة إلى مآلات التوافق بين الصين وأميركا حول الرسوم التجارية”.

وأشار علان إلى أن عدم الاتفاق بين أميركا والصين سيقود أسعار الذهب لمزيد من الارتفاع، بينما سيؤدي الاتفاق إلى استقرار الأسعار.

وبحسب تسعيرة النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر بيع غرام الذهب للمواطن من عيار 21 مستوى 68 دينارا، وبلغ سعر شرائه من المواطن 66 دينارا، وبلغ سعر بيع غرام الذهب للمواطن عيار 24 مستوى 78.1 دينار وسعر الشراء من المواطن 75.7 دينار، وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 18 مستوى 60.6 دينار للمواطن، وسعر الشراء من المواطن 56.6 دينار، وبلغ سعر بيع غرام عيار 14 سعر 45.9 دينار للمواطن وبلغ سعر شرائه من المواطن 41.3 دينار، وبلغ سعر الليرة الإنجليزي التي تزن 8 غرامات نحو 542 دينارا، والليرة الرشادي التي تزن 7 غرامات نحو 474 دينارا.