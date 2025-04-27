وزير التعليم العالي والبحث العلمي محافظة يلتقي وفداً ماليزياً برئاسة كبير وزراء ولاية باهانج الماليزية

وطنا اليوم_التقى وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة في مكتبه اليوم الأحد في حرم الوزارة وبحضور كل من: أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مأمون الدبعي، وسعادة السفير المفوض الماليزي لدى الأردن السيد محمد نصري عبدالرحمن، ومستشار وزارة التعليم/مدير ملحقية التعليم الماليزية في الأردن الدكتور رضوان بن أبورشيد، وفداً ماليزياً رفيع المستوى برئاسة معالي السيد وان رشدي بن وان إسماعيل كبير وزراء ولاية باهانج الماليزية، وقد ضم الوفد الماليزي كل من: السيد محمد صوفي بن عبدالرزاق/ رئيس لجنة الزراعة والصناعات الزراعية والتكنولوجيا الحيوية والتعليم في ولاية باهانج، والسيد سيد إبراهيم بن سيد أحمد / رئيس لجنة الشؤون الدينية الإسلامية والتنمية الريفية وشؤون السكان الأصليين، والسيدة شاهانيزا بنت شمس الدين/ عضو مجلس إدارة مؤسسة باهانج، والسيد إندريا محمود بن محمد نووي/ الرئيس التنفيذي لمؤسسة ولاية باهانج، والسيد محمد يسلي بن إبراهيم محمد يونس/ كبير مسؤولي السكرتاريا الخاصة لمعالي كبير الوزراء، والدكتور أحمد فارد بن محمد دين/ نائب رئيس جامعة مجتمع تنمية الطلاب والدبلوماسية في كلية جامعة ياياسان باهانج، والآنسة وان فايزاتول أفزان بنت أسمايتيم/مستشار نائب رئيس البعثة.

وفي بداية اللقاء رحب الوزير محافظة بالوفد الماليزي مؤكداً على عمق العلاقات التي تربط بين البلدين، ومتمنياً للوفد إقامة سعيدة في الأردن، وأشار إلى حرص الجانب الأردني على زيادة أواصر التعاون بين البلدين خاصةً في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، وتبادل الطلبة وأعضاء هيئة التدريس بين الجامعات في البلدين، كما أشار الوزير محافظة إلى أن الأردن يمنح طلبة مملكة ماليزيا ميزات خاصة تتعلق بدفع الرسوم الجامعية أسوةً بباقي طلبة الشعوب الإسلامية، حيث أن مجالس الأمناء في الجامعات الرسمية أصدرت قراراً بمعاملة طلبة الشعوب الإسلامية الذين يدرسون في تخصصات اللغة العربية وتخصصات الشريعة الإسلامية معاملة الطالب الأردني من حيث دفع الرسوم الجامعية، كما أكد محافظة على حرص وزراة التعليم العالي والبحث العلمي على تقديم كل أنواع التسهيلات التي من شأنها زيادة أعداد الطلبة الماليزيين الدراسين في الجامعات الأردنية والتوسع في التخصصات التي يقبلون فيها خاصةً في التخصصات الطبية والهندسية.

بدوره عبر السيد وان رشدي بن وان إسماعيل كبير وزراء ولاية باهانج الماليزية عن بالغ شكره وتقديره على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكداً بأن الأردن بلد جميل ومتنوع الثقافات، وأن الوفد الماليزي حريص خلال هذه الزيارة على الاستفادة من كل الخبرات الأردنية الممكنة في مجال التعليم العالي، كما أشاد السيد وان رشدي بمستوى الطلبة الماليزيين خريجي الجامعات الأردنية، وقدرتهم على العمل والانخراط في سوق العمل سواءً في القطاع الحكومي أو الخاص، مشيراً إلى أن الأردن يقوم بدور كبير جداً وأمامه فرصة أكبر في تخريج وبناء جيل من طلبة الشعوب الإسلامية في التخصصات الشرعية يتميزون بالاعتدال والتسامح وهذا ما يخدم الأمة.

كما جرى خلال اللقاء التباحث في عدد من النقاط المشتركة بين الطرفين والتي تعمل على زيادة التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، خاصةً توقيع البرنامج التنفيذي بين البلدين في مجال التعليم العالي.

وقد حضر اللقاء من الجانب الأردني كل من: السيد مهند الخطيب المستشار الإعلامي لمعالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الناطق الإعلامي باسم الوزارة، والدكتورة ساجدة النداف مدير وحدة شؤون الطلبة الوافدين في الوزارة، والسيد فوزي أبوفارس رئيس وحدة العلاقات العامة وخدمة الجمهور والشؤون البرلمانية في الوزارة، والسيد عبدالله كريشان رئيس وحدة السياحة التعليمية في هيئة تنشيط السياحة.

وتجدر الإشارةً إلى أن عدد الطلبة الماليزيين الدراسين في مختلف التخصصات والبرامج والدرجات الجامعية في مؤسسات التعليم العالي الأردنية قد بلغ بداية العام الجامعي الحالي 2024-2025 أكثر من (2000) ألفي طالب وطالبة في مختلف الدرجات والتخصصات والبرامج، كما تجدر الإشارة إلى أن وفداً من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وهيئة تنشيط السياحة كان قد زار ولاية باهانج الماليزية إضافةً إلى عدد آخر من الولايات الماليزية في شهر فبراير (2) الماضي من العام الحالي بهدف الترويج للدراسة في الجامعات الأردنية، إضافةً إلى بحث زيادة استقطاب الطلبة الماليزيين للدراسة مؤسسات التعليم العالي الأردنية.