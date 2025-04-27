بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. حوادث وجرائم

المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة مسيرة

26 ثانية ago
المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة مسيرة

وطنا اليوم:أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية مساء اليوم الأحد، على واجهتها وضمن منطقة مسؤوليتها، محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة.
وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي: “إن قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الشرقية، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، تمكنت من إحباط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة حاولت اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة”، موضحاً أنه تم رصد الطائرة ومتابعتها إذ تم التعامل معها وإسقاط حمولتها داخل الأراضي الأردنية، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.
وأكّد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في تسخير قدراتها وإمكاناتها المختلفة، لمنع كافة أشكال عمليات التسلل والتهريب للمحافظة على أمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:33

قرارات مهمة من الحكومة للأردنيين.. تفاصيل

20:02

الاحتلال الإسرائيلي يشن غارة على منشأة تابعة لحزب الله بالضاحية الجنوبية

19:55

العمل والبريد الأردني يوقعان اتفاقية لتشغيل 400 أردني

19:49

حرائق كبيرة بين القدس وتل أبيب والسلطات تحاول إجلاء المئات

19:44

تأهيل المجتمع ديمقراطياً وتحصينهم وطنيا ،،،

19:21

اكتشاف آثار أقدام ديناصورات شمال غرب البترا

19:15

آل العياصرة وآل الشبعان نسايب .. دولة عون الخصاونة طلب والطويسي اعطى

19:12

تهنئة لدكتور عادل العمرو بمناسبة حصوله على شهادة الدكتوراة في القانون من الجامعة الاردنية

19:07

العودات: إعلاء شأن سيادة القانون مكن الأردن من تخطي الأزمات والتحديات

19:04

المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل على واجهتها الحدودية

19:02

الصفدي يبحث مع رئيس إقليم كردستان العراق زيادة التعاون في مجالات عديدة

16:47

السعودية وقطر ستسويان متأخرات سوريا لدى البنك الدولي

وفيات
وفيات الاحد 27 – 4- 2025وفيات الجمعة 25-4-2025وفيات الخميس 24 -4- 2025وفيات الاربعاء 23 -4 -2025وزير التربية ينعى طالبتين توفيتا إثر حادث سير