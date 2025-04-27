المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة مسيرة

وطنا اليوم:أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية مساء اليوم الأحد، على واجهتها وضمن منطقة مسؤوليتها، محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة.

وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي: “إن قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الشرقية، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، تمكنت من إحباط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة حاولت اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة”، موضحاً أنه تم رصد الطائرة ومتابعتها إذ تم التعامل معها وإسقاط حمولتها داخل الأراضي الأردنية، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

وأكّد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في تسخير قدراتها وإمكاناتها المختلفة، لمنع كافة أشكال عمليات التسلل والتهريب للمحافظة على أمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية.