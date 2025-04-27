العمل والبريد الأردني يوقعان اتفاقية لتشغيل 400 أردني

وطنا اليوم:وقعت وزارة العمل والبريد الأردني، اتفاقية تعاون تهدف إلى توفير 400 فرصة عمل للمسجلين على المنصة الوطنية للتشغيل، في إطار دعم الجهود الوطنية لتنظيم سوق العمل وتوفير فرص عمل نوعية للأردنيين.

وبحسب بيان للوزارة اليوم الأحد، يلتزم البريد الأردني بموجب الاتفاقية بالتسجيل على المنصة الوطنية للتشغيل كصاحب عمل بشكل دائم، والإعلان عن الفرص الوظيفية المتاحة لديه، والتواصل مع الباحثين عن عمل المدرجين على المنصة لتعيينهم ضمن الشواغر المتوفرة.

وأكد وزير العمل الدكتور خالد البكار، أن الاتفاقية تأتي ترجمة لتوجهات الحكومة نحو دعم التشغيل وتعزيز دور المؤسسات الوطنية في استقطاب الكفاءات الأردنية، مشيرا إلى أهمية استمرار التعاون بين الجهات الحكومية لتحقيق أهداف التنمية وزيادة فرص العمل المستدامة للأردنيين.

وأشاد، بإنجاز البريد الأردني بحصوله على جائزة خدمة العملاء العالمية لعام 2024 للعام الثاني على التوالي، والتي يمنحها الاتحاد البريدي العالمي (UPU)، تقديرا لجودة الاستجابة وفعالية التعامل مع طلبات واستفسارات عملاء خدمة البريد السريع الدولي (EMS).

وأكد البكار أن الإنجاز يعكس التزام البريد الأردني بتحسين تجربة العملاء والارتقاء بمستوى الخدمات وفق أعلى معايير الجودة العالمية.

من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة البريد الأردني سامي كامل الداوود، التزام البريد الأردني بدوره الوطني والاجتماعي في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير بيئة عمل مناسبة تلبي تطلعات الشباب الباحثين عن عمل.

وفي سياق متصل، أعلن الداوود أن البريد الأردني بصدد تأسيس أكاديمية متخصصة بالتجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية، تهدف إلى تأهيل وتدريب الكوادر الأردنية وتزويدها بالمهارات اللازمة لمواكبة التطورات العالمية في هذه القطاعات الحيوية، بما يسهم في تعزيز فرص التشغيل ورفع كفاءة الموارد البشرية الوطنية.