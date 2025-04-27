حرائق كبيرة بين القدس وتل أبيب والسلطات تحاول إجلاء المئات

وطنا اليوم:قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن حريقا اندلع بحديقة حيوانات في “رمات غان” وسط إسرائيل، وإن والسلطات تحاول إجلاء المتنزهين.

وأضافت الصحيفة أن حرائق كبيرة اندلعت في منطقة وادي القلط شرق الضفة الغربية المحتلة، مؤكدة أن السلطات الإسرائيلية تستنفر طائرات وطواقم إطفاء وتحاول إجلاء المئات، مع مخاوف من وجود عالقين.

والخميس الماضي، أعلنت سلطة الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية السيطرة على حرائق كبيرة وذلك عقب نحو 20 ساعة من اندلاعها في المنطقة ما بين القدس المحتلة وتل أبيب نتيجة ارتفاع الحرارة والرياح النشطة.

وقالت سلطة الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية في منشور على منصة فيسبوك، “بعد نحو 20 ساعة من الكفاح العنيد، تمكن رجال الإطفاء من السيطرة على الحريق”.

وأضافت “يعمل حاليا أكثر من 100 طاقم إطفاء في 5 قطاعات نشطة بمساعدة طائرات مكافحة الحرائق من سرب إيلاد التابع لإدارة الإطفاء”.

وأعلنت سلطة الإطفاء “احتراق نحو 10 آلاف دونم (من الأراضي)، وأضرارًا بالممتلكات”.

وكانت الشرطة الإسرائيلية أعلنت الأربعاء، إخلاء 3 بلدات بين القدس وتل أبيب نتيجة الحريق.