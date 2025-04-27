بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

حرائق كبيرة بين القدس وتل أبيب والسلطات تحاول إجلاء المئات

دقيقتان ago
حرائق كبيرة بين القدس وتل أبيب والسلطات تحاول إجلاء المئات

وطنا اليوم:قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن حريقا اندلع بحديقة حيوانات في “رمات غان” وسط إسرائيل، وإن والسلطات تحاول إجلاء المتنزهين.
وأضافت الصحيفة أن حرائق كبيرة اندلعت في منطقة وادي القلط شرق الضفة الغربية المحتلة، مؤكدة أن السلطات الإسرائيلية تستنفر طائرات وطواقم إطفاء وتحاول إجلاء المئات، مع مخاوف من وجود عالقين.
والخميس الماضي، أعلنت سلطة الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية السيطرة على حرائق كبيرة وذلك عقب نحو 20 ساعة من اندلاعها في المنطقة ما بين القدس المحتلة وتل أبيب نتيجة ارتفاع الحرارة والرياح النشطة.
وقالت سلطة الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية في منشور على منصة فيسبوك، “بعد نحو 20 ساعة من الكفاح العنيد، تمكن رجال الإطفاء من السيطرة على الحريق”.
وأضافت “يعمل حاليا أكثر من 100 طاقم إطفاء في 5 قطاعات نشطة بمساعدة طائرات مكافحة الحرائق من سرب إيلاد التابع لإدارة الإطفاء”.
وأعلنت سلطة الإطفاء “احتراق نحو 10 آلاف دونم (من الأراضي)، وأضرارًا بالممتلكات”.
وكانت الشرطة الإسرائيلية أعلنت الأربعاء، إخلاء 3 بلدات بين القدس وتل أبيب نتيجة الحريق.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:44

تأهيل المجتمع ديمقراطياً وتحصينهم وطنيا ،،،

19:21

اكتشاف آثار أقدام ديناصورات شمال غرب البترا

19:15

آل العياصرة وآل الشبعان نسايب .. دولة عون الخصاونة طلب والطويسي اعطى

19:12

تهنئة لدكتور عادل العمرو بمناسبة حصوله على شهادة الدكتوراة في القانون من الجامعة الاردنية

19:07

العودات: إعلاء شأن سيادة القانون مكن الأردن من تخطي الأزمات والتحديات

19:04

المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل على واجهتها الحدودية

19:02

الصفدي يبحث مع رئيس إقليم كردستان العراق زيادة التعاون في مجالات عديدة

16:47

السعودية وقطر ستسويان متأخرات سوريا لدى البنك الدولي

16:42

حوسبة خدمات الشؤون المخبرية للأدوية في مؤسسة الغذاء والدواء

16:17

تنظيم الطاقة تمنح رخصتي توليد طاقة كهربائية لمحطتي الريشة ورحاب

16:11

الملك خلال لقائه بارزاني يؤكد ضرورة تكثيف الجهود للتوصل إلى تهدئة شاملة بالمنطقة

15:35

مصادر: مشاورات القاهرة حول غزة ركزت على صفقة شاملة

وفيات
وفيات الاحد 27 – 4- 2025وفيات الجمعة 25-4-2025وفيات الخميس 24 -4- 2025وفيات الاربعاء 23 -4 -2025وزير التربية ينعى طالبتين توفيتا إثر حادث سير