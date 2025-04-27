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الصفدي يبحث مع رئيس إقليم كردستان العراق زيادة التعاون في مجالات عديدة

42 ثانية ago
الصفدي يبحث مع رئيس إقليم كردستان العراق زيادة التعاون في مجالات عديدة

وطنا اليوم:بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الإثنين، مع رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني سبل تعزيز العلاقات الأخوية بين الأردن والعراق.
كما بحث اللقاء زيادة التعاون بين الأردن وإقليم كردستان العراق في مجالات عديدة، إضافة للأوضاع في المنطقة.
وكان نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي قد استقبل رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، الذي بدأ زيارة رسمية للمملكة اليوم التقى خلالها جلالة الملك عبد الله الثاني.


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