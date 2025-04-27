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حوسبة خدمات الشؤون المخبرية للأدوية في مؤسسة الغذاء والدواء

27 ثانية ago
حوسبة خدمات الشؤون المخبرية للأدوية في مؤسسة الغذاء والدواء

وطنا اليوم:حوسبت المؤسسة العامة للغذاء والدواء خدمات قسم الشؤون المخبرية والمتابعة في مديرية الدواء وذلك ضمن إطار تطوير خدمات ذات كفاءة عالية تلبي احتياجات متلقي الخدمة واستمرارا لعملية التحول الرقمي في المؤسسة وبالتشاركية مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.

وشملت الخدمات المحوسبة معاملات خدمات تداول المستحضرات الصيدلانيّة المستوردة ومعاملات التداول الخاصة بالشركات المحلية ومعاملات التداول الخاصة بالمستشفيات ومعاملات التداول الهبات والتبرعات وتداول العينات الطبية المجانية وإصدار نسخة عن التقارير المخبرية.

وأشار مدير عام المؤسسة الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات إلى أن حوسبة الخدمات جاءت ضمن إطار الجهود المستمرة لتعزيز الأمن الدوائي وتوفير الأدوية في السوق المحلي ضمن أعلى معايير وتنفيذ رؤى التحديث الاقتصادي، التي تندرج الأتمتة ضمن أهم بنودها لما لها من مساهمة في تعزيز الخدمات ورفد الاقتصاد الوطني وتعزيز الصادرات.

وأضاف أنه بناء على حوسبة الخدمات بإمكان متلقي الخدمة تقديم المعاملات إلى مديرية الدواء عن بعد دون الحاجة إلى مراجعة المؤسسة عبر موقع المؤسسة الإلكتروني رابط متلقي الخدمة الإلكتروني
https://drugapplication.jfda.jo/
واختيار بند الخدمات (services) من القائمة ومن ثم (user request) لإنشاء معاملة جديدة وادخال المعلومات المطلوبة باختيار قسم Lab Affairs Department ونوع الطلب Circulation Request Type واسم الخدمة المطلوبة مع ارفاق الوثائق والنماذج المتعلقة بالمعاملات كافة ويوفر النظام خدمة التواصل مع الوكلاء في حال وجود نواقص أو مرفقات إضافية مطلوبة في حال احتاج الأمر ذلك.


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