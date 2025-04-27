تنظيم الطاقة تمنح رخصتي توليد طاقة كهربائية لمحطتي الريشة ورحاب

وطنا اليوم:في خطوة تعزز موثوقية منظومة التوليد الكهربائي الوطني، وقع رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، المهندس زياد السعايدة، اليوم الأحد، رخصتي توليد الطاقة الكهربائية لمحطتي الريشة ورحاب التابعتين لشركة السمرا لتوليد الكهرباء، وذلك بموجب قرار صادر عن مجلس مفوضي الهيئة. وجرى التوقيع خلال مراسم رسمية حضرها رئيس مجلس إدارة شركة السمرا، المهندس عبد الفتاح الدرادكة، والمدير العام للشركة، المهندس سامي الزواتين، وعدد من كبار المسؤولين والمختصين من الهيئة والشركة.

ووفقاً للرخص الممنوحة، بلغت الاستطاعة التوليدية الأولية لمحطة رحاب 297 ميجاواط لمدة ست سنوات أو حتى تقاعد آخر وحدة توليدية، أيهما أسبق، فيما بلغت الاستطاعة التوليدية الأولية لمحطة الريشة 55 ميجاواط لمدة خمس سنوات أو حتى تقاعد آخر وحدة توليدية، أيهما أسبق.

وأكدّ المهندس زياد السعايدة أن توقيع الرخصتين يجسد التزام الهيئة بترسيخ بيئة تنظيمية داعمة ومستقرة تسهم في تعزيز أمن التزود بالطاقة، ورفع كفاءة التوليد الكهربائي، انسجامًا مع الاستراتيجية الوطنية للطاقة.

بدوره، ثمّن رئيس مجلس إدارة شركة السمرا لتوليد الكهرباء المهندس عبد الفتاح الدرادكة، دعم الهيئة لقطاع التوليد الوطني، مؤكدًا أن ترخيص محطتي الريشة ورحاب يشكل دفعة قوية لمسيرة الشركة نحو تحقيق مزيد من الاعتمادية في التزويد الكهربائي. كما عبّر مدير عام شركة السمرا، المهندس سامي الزواتين، عن تقديره للهيئة، مشيرًا إلى أن ترخيص المحطتين يعزز قدرات الشركة ويؤكد ثقة الهيئة بالخبرات والكفاءات الوطنية وتعزيزها.

وتؤكد هذه الخطوة حرص هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن على تمكين شركات التوليد من مواكبة متطلبات المرحلة المقبلة، وضمان استدامة الإمداد الكهربائي بما يلبي احتياجات مختلف القطاعات الحيوية في المملكة بكفاءة عالية وموثوقية.