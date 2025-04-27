الملك خلال لقائه بارزاني يؤكد ضرورة تكثيف الجهود للتوصل إلى تهدئة شاملة بالمنطقة

وطنا اليوم:استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني في قصر الحسينية، اليوم الأحد، رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني.

وتناول اللقاء العلاقات الأخوية بين الأردن والعراق، وسبل تعزيز التعاون بين المملكة وإقليم كردستان في عدة مجالات.

وأكد جلالة الملك ضرورة تكثيف الجهود الإقليمية والدولية للتوصل إلى تهدئة شاملة بالمنطقة، مما يسهم بتعزيز الأمن والاستقرار.

وتطرق اللقاء، بحضور سمو الأمير علي بن الحسين، رئيس بعثة الشرف المرافقة للضيف، إلى أبرز المستجدات في المنطقة، لا سيما في غزة، والضفة الغربية، وسوريا، ولبنان.

بدوره، أعرب الرئيس بارزاني عن تقديره العميق لمواقف الأردن الداعمة للعراق وإقليم كردستان، والتي تجسد الروابط التاريخية والأخوية.

وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة، والسفير العراقي لدى الأردن عمر البرزنجي، والوفد المرافق للضيف.