بنك ABC في الأردن يعقد اجتماعه السنوي للهيئة العامة عبر وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني

وطنا اليوم:عقدت الهيئة العامة لبنك ABC في الأردن (المؤسسة العربية المصرفية – الأردن) اجتماعها السنوي العادي للعام 2025 يوم الأحد الموافق 27 أبريل 2025، باستخدام وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني، وذلك استنادًا إلى أحكام قانون الشركات النافذ والتعليمات الصادرة بموجبه.

ترأس الاجتماع سعادة السيد صائل فايز الوعري – رئيس مجلس الإدارة، وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة، وسعادة السيد جورج فرح صوفيا – المدير العام للبنك، وعطوفة د. وائل العرموطي مراقب عام الشركات، ومدققي الحسابات من شركة “إرنست ويونغ”، ومندوب البنك المركزي الأردني، بالإضافة إلى مساهمين يملكون ما نسبته (89.71%) من رأس مال البنك.

وتم خلال الاجتماع المصادقة على كافة البنود المدرجة على جدول الأعمال، حيث صادقت الهيئة العامة على تقرير مجلس الإدارة السنوي عن السنة المالية 2024، خطة عمل البنك لسنة 2025، تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية 2024، قائمة المركز المالي، قائمة الأرباح أو الخسائر كما في 31/12/2024، كما صادقت الهيئة العامة على تعيين شركة “إرنست ويونغ” كمدققين لحسابات البنك للسنة المالية 2025، وصادقت كذلك على تسمية السيد عمرو ثروت علي أبو العلا ممثلا عن شركة Varner Holdings Limited عضواً في مجلس إدارة بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن) بصفة “عضو غير مستقل” اعتبارا من 8 مايو 2024، وإبراء ذمة مجلس الإدارة عن أعماله عن السنة المالية 2024.

وبهذه المناسبة، صرّح سعادة السيد صائل فايز الوعري، رئيس مجلس الادارة، بأن بنك ABC في الأردن حقق أداءاً مالياً جيداً خلال عام 2024، محافظًا على متانته المالية، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 17.16% ونسبة الرافعة المالية 9.68%، متجاوزاً المتطلبات التنظيمية للبنك المركزي الأردني. كما بلغت موجودات البنك ما قيمته 1.38 مليار دينار أردني لعام 2024. كما بلغت حقوق المساهمين 164 مليون دينار أردني مقابل 165 مليون دينار أردني للعام 2023. وبلغ العائد على حقوق الملكية 1.13%، بينما وصل العائد على موجودات البنك إلى 0.13%.

و أشار سعادة السيد الوعري إلى أن ودائع العملاء نمت بنسبة 4% لتصل إلى 912 مليون دينار أردني في نهاية العام 2024، حيث شكلت الحسابات الجارية والتوفير ما نسبته 12.68% من مجموع الودائع، مما يعكس ثقة العملاء وولاءهم للبنك. وقد ساهم هذا النمو في الحفاظ على نسبة سيولة مريحة بلغت 118.4 %مع نهاية العام 2024، بينما بلغت الأرباح الصافية بعد الضريبة 1.9 مليون دينار أردني.

كما أكد سعادة السيد الوعري استمرار البنك في تنفيذ استراتيجيته للتحول الرقمي، لمواكبة التطورات التقنية المتسارعة، وتقديم خدمات مصرفية أكثر سهولة وسرعة. وأطلق البنك عبر تطبيق “إلى“ مجموعة كم المنتجات والخدمات التي تلبي احتياجات العملاء وتوازن بين تنمية محافظ التسهيلات وإدارة المخاطر.

ومن جانبه، أكّد سعادة السيد جورج فرح صوفيا، المدير العام للبنك، أن النتائج المالية لعام 2024 تعكس مساراً ثابتاً للبنك نحو تحقيق نمو مستدام مشيراً إلى أن إجمالي الدخل بلغ 43.4 مليون دينار أردني لسنة 2024. كما بلغ صافي محفظة التسهيلات الائتمانية 767 مليون دينار أردني خلال العام 2024، محققة نمواً بنسبة 0.5% مقارنة بـ 763 مليون دينار أردني في العام السابق. وأوضح أن البنك استمر في رصد مخصصات وفقاً للتطورات والمستجدات، محافظاً على مستويات تغطية مناسبة ومتوافقة مع متطلبات البنك المركزي الأردني