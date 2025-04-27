الملكية الأردنية تعقد اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي عبر الاتصال المرئي الإلكتروني‎

وطنا اليوم:عقدت الهيئة العامة لشركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية اجتماعها العادي وغير العادي اليوم الأحد 27/4/2025 بواسطة تقنية الاتصال المرئي الالكتروني، برئاسة معالي المهندس سعيد دروزة رئيس مجلس الإدارة وحضور المهندس سامر المجالي نائب رئيس مجلس الإدارة /الرئيس التنفيذي المنتدب للشركة، وأعضاء المجلس، ومندوب مراقب عام الشركات، وممثلين عن شركة إدارة الاستثمارات الحكومية، ومدققي الحسابات (إرنست ويونغ)، وجمعٌ من المساهمين والعاملين في الشركة.

وخلال الاجتماع، جرى مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة ونتائجها للسنة المالية 2024 وخطة العمل المستقبلية للعام 2025 وتقرير مدققي الحسابات والميزانية العمومية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية؛ حيثُ وافقت الهيئة العامة على جميع هذه البنود.

وفي كلمته الافتتاحية لأعمال الاجتماع، أكّد دروزة على مواصلة الملكيَّةُ الأردنيَّةُ خلالَ عامِ 2024 مسيرتَها بثباتٍ نحوَ تحقيقِ أهدافِها الاستراتيجيةِ، رغمَ التحدياتِ الجسيمةِ التي فرضَتها الأوضاعُ الإقليميةُ والدوليةُ، وفي مُقدِّمتِها تبعاتُ الحربِ على غزَّةَ ولبنان، والتقلباتُ السياسيةُ والاقتصاديةُ التي أثَّرتْ بشكلٍ مباشرٍ على قطاعِ النقلِ الجويِّ وحركةِ السفرِ منْ وإلى الأردن. ورغمَ هذهِ الظروفِ، استطاعَتِ الشركةُ أنْ تُحقِّقَ إنجازاتٍ ملموسةً على الصعيدَيْنِ التشغيليِّ والماليِّ، تُبْرِزُ مرونتَها وقدرتَها على التكيُّفِ والمضيِّ قُدُماً في مسيرتِها نحو التحديث والتقدّم.

واشار دروزة إلى الدور المحوري الذي واصلت الملكية الأردنية أداءه في ربط الأردن بالعالم الخارجي، حيث بقيت، رغم الحرب على غزّة وامتدادها إلى لبنان، خطَّ الاتصال الجوي الثابت والموثوق، وجسرًا جويًّا يربط الأردن بالعالم. وقد أعاد هذا الدور للأذهان محطات تاريخية مشرفة سطرتها الملكية الأردنية، كما حدث أثناء الحصار الجوي على العراق، وفي ذروة أزمة جائحة كورونا، حيث توقفت معظم شركات الطيران العالمية، بينما استمرت الملكية الأردنية في أداء واجبها الوطني، محافظةً على استمرارية الربط الجوي وخدمة المسافرين في أصعب الظروف.

بدوره، أوضح الرئيس التنفيذي سامر المجالي ان الملكية الأردنية سعت في عام 2024 إلى تحقيق النمو التشغيلي والمالي والنهوض بالشركة وتحسين مختلف مؤشرات الأداء، فقد حقَّقَتِ الشركة زيادةً في الإيراداتِ، وتحسُّنًا في الربحِ التشغيليِّ، وتقليصًا في الخسائرِ، فقد ارتفعَتِ الإيراداتُ التشغيليَّةُ لتصلَ إلى 745.6 مليونَ دينارٍ، مقارنةً بـ 733.2 مليونَ دينارٍ في عامِ 2023، فيما بلغَ الربحُ التشغيليُّ 11.8 مليونَ دينارٍ مقارنةً بـ 3.2 مليونَ دينارٍ في العامِ السابق، بزيادةٍ تجاوزَتْ 260%. كما استطاعتِ الملكيةُ الأردنيةُ تقليص خسائرها بعدَ الضريبةِ إلى 3.5 مليون دينارٍ في عامِ 2024، مقارنةً بـ 8.7 مليون دينار في عام 2023، ممَّا يعكس تراجعًا في الخسائرِ بنسبةِ 59% ، لافتًا أن هذه المؤشراتُ الإيجابيَّةُ تُجسد ثمرةَ الجهودِ المستمرةِ في ضبطِ التكاليفِ وتحسينِ كفاءةِ الأداءِ، إلى جانبِ تعزيزِ مرونةِ العملياتِ في ظلِّ أوضاعٍ إقليميةٍ شديدةِ التعقيد.

وأضاف المجالي لقد عملت الملكية الأردنية على تعزيز الأداء التشغيلي وتحقيق مزيدٍ من النموّ والتميز، حيثُ شهد عام 2024 العديد من المؤشرات الإيجابية التي تعكس التقدّم المستمر في مختلف المجالات، فقد بلغ عدد المسافرين خلال هذا العام حوالي 3.7 مليون مسافر، مسجّلاً نمواً بنسبة 4% مقارنةً بعام 2023. وتمكّنَت الشركةُ من الحفاظ على مستوى متميز في دقة مواعيد الرحلات، إذ وصلت نسبة الالتزام بالانطلاق خلال 15 دقيقة إلى 88% منذ بداية العام. وفي إطار توسيع شبكة وجهاتها، أطلقت الشركةُ رحلاتٍ مباشرةً إلى وجهاتٍ جديدةٍ شملت لندن ستانستد، ومانشستر في بريطانيا، وموسكو، وبرلين، وطرابلس. ويأتي هذا التوسع بالتزامن مع تحديث أسطول الشركة، إذ تسلمت خمس طائرات من طراز Embraer E2 خلال عام 2024، على أن تتسلّم 16 طائرةً إضافيّةً بين شهري حزيران ونهاية عام 2025، وتشمل 14 طائرةً من طراز إيرباص وطائرتين من طراز E2، ضمن مساعي الشركة المستمرة للارتقاء بكفاءة التشغيل وتحديث أسطولها مع التركيز على تعزيز تجربة السفر وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمسافرين.

وقال إنَّ النتائجَ الماليَّةَ التي تحقَّقَتْ خلالَ هذا العامِ تُؤكِّدُ صوابَ النهجِ الذي تتبعهُ الشركةُ في معالجةِ التحدياتِ واستعادةِ التوازنِ الماليِّ، وإنَّنا ملتزمونَ بمواصلةِ تنفيذِ خططٍ إصلاحيةٍ متكاملةٍ تشملُ إعادةَ هيكلةِ التكاليفِ، وتنويعَ الإيراداتِ، وتوسيعَ شبكةِ الخطوطِ، وتطويرَ نشاطِ الشحنِ الجويِّ، والاستثمارَ في الوحداتِ المساندةِ، إلى جانبِ التركيزِ على العنصرِ البشريِّ وتأهيلِ الكفاءاتِ الوطنيّةِ من خلالِ برامجَ تدريبيةٍ ومؤسسيّةٍ شاملة.كما أنَّ خطةَ التوسُّعِ في الأسطولِ لتصلَ إلى 41 طائرةً بحلولِ عامِ 2028، تُرافِقُها استراتيجيةٌ واضحةٌ لضمانِ جاهزيةِ المواردِ البشريةِ المؤهلةِ، بما يتماشى معَ متطلباتِ هيئةِ تنظيمِ الطيرانِ المدنيِّ، ويُعزِّزُ قدرتَنا على تلبيةِ متطلباتِ التوسّعِ بكفاءةٍ واقتدار ٍالى جانب التزامنا بدورنا في المسؤولية المجتمعية والاستدامة بقطاع الطيران، مؤكدًا ان أنَّ هذهِ الجهودَ، بما تحملهُ من التزامٍ وانضباطٍ ورؤيةٍ واضحةٍ، ستُفضي إلى تحقيقِ الأهدافِ الاستراتيجيةِ للشركةِ، وتُعزِّزُ ثقةَ مساهميها، وترسِّخُ مكانتَها كمُشغِّلٍ وطنيٍّ رائدٍ في قطاعِ النقلِ الجويِّ في المنطقة.