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رئيس جامعة البترا يشارك في اعمال الدورة السابعة والخمسين للمؤتمر العام لإتحاد الجامعات العربية

20 ثانية ago
رئيس جامعة البترا يشارك في اعمال الدورة السابعة والخمسين للمؤتمر العام لإتحاد الجامعات العربية

وطنا اليوم:شارك الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم، رئيس جامعة البترا، في أعمال الدورة السابعة والخمسين للمؤتمر العام لإتحاد الجامعات العربية، التي عقدت في الجامعة الدولية بدولة الكويت بعنوان “تعزيز التكامل الإقليمي والتحول الرقمي في التعليم العالي العربي”.
أكد الدكتور عبد الرحيم أهمية المؤتمر كمنصة استراتيجية لتعزيز التعاون الأكاديمي بين الجامعات العربية، مشيرا إلى أن “التحول الرقمي لم يعد خيارا، بل ضرورة ملحة لمواكبة التطورات العالمية في التعليم العالي”.
ناقش المؤتمر عدداً من القضايا الحيوية، من أبرزها تعزيز التكامل الإقليمي والأكاديمي بين الجامعات العربية كما ناقش مستقبل التعليم العالي العربي في ظل التحول الرقمي وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى في مجالات التعليم ، والبحث العلمي ، والحوكمة الجامعية ومواجهة التحديات الإقليمية المشتركة التي تعترض مسيرة التعليم العالي في الوطن العربي وتعزيز الدور المؤسسي لاتحاد الجامعات العربية ، وأشاد الدكتور عبد الرحيم بجهود اتحاد الجامعات العربية في تنظيم الحدث، مؤكدا أن “جامعة البترا ملتزمة بدعم المبادرات الإقليمية التي تسهم في تطوير التعليم العالي وتعزيز مكانة الجامعات العربية على الساحة الدولية


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