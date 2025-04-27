شركة مصفاة البترول الأردنية تعقد اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع والستين لمساهميها

البقاعي: المصفاة تستمر بتحقيق عوائد ومستويات ربحية جيدة لمساهميها إذ بلغ صافي أرباحها 73 مليون دينار في 2024

البقاعي: ‘المصفاة’ تعمل باستمرار على تحقيق النجاح المشترك مع مساهميها من خلال تنفيذ خطط استراتيجية تضمن التطور والنجاح

البقاعي: المصفاة مستمرة بمشروع التوسعة الرابع بطاقة ‘تكرير’ تبلغ 73 ألف برميل يومياً

الحياري: البدء بإنشاء سعات تخزينية لمادة الغاز المسال تبلغ 10 آلاف طن في الزرقاء ويتوقع الانتهاء منها في 2026.

الحياري: تحديث خطوط انتاج زيوت جوبترول ورفع كفاءتها وإضافة منتجات جديدة لتلبية احتياجات السوق المحلي

وطنا اليوم:عقدت شركة مصفاة البترول الأردنية اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع والستين لمساهميها، عبر تقنية الاتصال المرئي، وبحضور مندوب مراقب عام الشركات، واكتمال النصاب القانوني.

وصادقت الهيئة العامة على النتائج المالية للشركة للسنة المنتهية 2024، وعلى التقرير الإداري لذات الفترة.

واستعرضت الشركة خلال الاجتماع نتائجها المالية للعام 2024، والتي أظهرت استمرارها في تحقيق عوائد ومستويات ربحية جيدة لمساهميها، إذ بلغت أرباح الشركة وشركاتها التابعة حوالي 95 مليون دينار قبل الضريبة، وحوالي 73 مليون دينار بعد الضريبة.

وبحسب البيانات المالية، بلغ مجموع إجمالي موجودات الشركة في العام 2024 نحو 1.8 مليار دينار، مقارنةً مع حوالي 1.438 مليار دينار في العام 2023، أي بزيادة قدرها نحو 362 مليون دينار، بنسبة ارتفاع بلغت 25% عن العام السابق، ويعود هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى زيادة الموجودات المتداولة بقيمة تقارب 78 مليون دينار نتيجة ارتفاع بند “مدينون وأرصدة مدينة أخرى” بحوالي 148 مليون دينار، وذلك بسبب ارتفاع مديونية وزارة المالية، والوزارات، والجهات الحكومية.

وفيما يتعلق بالمطلوبات، فقد بلغ مجموع إجمالي مطلوبات الشركة للعام 2024 نحو 1.132 مليار دينار، مقارنةً مع حوالي 1.070 مليار دينار في العام 2023، أي بزيادة بلغت 62 مليون دينار، بنسبة نمو بلغت 6%، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع المطلوبات المتداولة بقيمة 65 مليون دينار، وذلك بسبب ارتفاع بند “البنوك الدائنة” بحوالي 102 مليون دينار، بهدف تمويل مديونية الحكومة.

أما حقوق مساهمي الشركة، فقد بلغت في نهاية عام 2024 حوالي 661 مليون دينار، مقارنة مع 360 مليون دينار في العام 2023، بزيادة مقدارها 301 مليون دينار، أي بنسبة نمو بلغت 84%، ويعود السبب الرئيسي لهذا الارتفاع إلى بناء احتياطي تقييم الأراضي بالقيمة العادلة، إضافةً إلى الأرباح التي تم تحقيقها خلال العام.

وفي كلمته خلال الاجتماع، أكد رئيس مجلس الإدارة المهندس عبد الرحيم البقاعي أن الشركة تعمل باستمرار على تحقيق النجاح المشترك مع مساهميها من خلال تنفيذ خطط استراتيجية تضمن التطور والازدهار، مشيراً إلى أن الشركة استمرت في تحقيق أهدافها، رغم التحديات السياسية والاقتصادية الصعبة التي تمر بها المنطقة نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية والعدوان الإسرائيلي على غزة، وما لهما من تأثيرات سلبية على سلاسل التوريد وأسعار الطاقة.

وأشار إلى أن الإنجازات التي حققتها الشركة خلال السنوات الماضية تعكس نجاح خططها الاستراتيجية في جميع أنشطتها، من التكرير والنقل والتخزين والتوزيع والتصدير والتسويق، وتطوير جودة المنتجات، والحد من المخاطر، وتعزيز فرص النمو.

وفي ذات السياق، كشف المهندس البقاعي عن تطورات مشروع التوسعة الرابع “تحديث المصفاة”، الذي يُعد من أهم المشاريع الاستراتيجية لضمان استدامة الشركة.

وأوضح أن المفاوضات مع ائتلاف شركتي Sinopec الصينية وItochu اليابانية قد توقفت بسبب عدم التوصل إلى تفاهم مع شركة KBR الأمريكية صاحبة التراخيص، ونتيجة لصعوبات تتعلق بارتفاع التكاليف وعزوف الممولين نتيجة الظروف الإقليمية، حيث قررت الشركة المضي قدماً بالمشروع بطاقة تكرير جديدة تبلغ 73 ألف برميل يومياً.

وكشف عن التعاقد مع شركة “UOP” الأمريكية للحصول على التراخيص التقنية اللازمة، وتقديم الخدمات الفنية والتصاميم الهندسية الأولية، بالإضافة إلى تحديث التصاميم المعدة مسبقاً، كما تم التعاقد مع شركة “Technip” لإعداد الشروط المرجعية ووثائق العطاء، والقيام بالتأهيل الفني والمالي للمقاولين، واختيار العرض الأفضل، حيث حقق هذا التوجه وفراً زمنياً يقارب 20 شهراً في مراحل المشروع.

أما شركة تسويق المنتجات البترولية الأردنية – المملوكة أيضا للمصفاة- أكد المهندس البقاعي أنها واصلت التوسع حيث تم خلال العام 2024 إدخال 25 محطة جديدة إلى الخدمة، وتحديث 15 محطة اخرى، كما تم توسيع أسطول النقل.

من جهته، كشف الرئيس التنفيذي للشركة، المهندس حسن الحياري، ان الشركة الأردنية لصناعة وتعبئة الغاز المسال، – المملوكة لشركة مصفاة البترول- وبهدف زيادة السعات التخزينية وتخفيض كلف التخزين لدى الغير، بدأت بإنشاء سعات تخزينية لمادة الغاز المسال تبلغ 10 آلاف طن في الزرقاء، ويتوقع الانتهاء منها في 2026.

وأضاف أنه تم خلال 2024 إحالة مشروع إنشاء سعات تخزينية إضافية تبلغ 4 آلاف طن في العقبة، ويجري العمل على تطوير نشاط التوزيع المركزي للغاز المسال سواء بشكل مباشر، أو من خلال شراكات استراتيجية.

وكشف أنه تم إنشاء الشركة التسويقية للطاقة المتجددة لتركيب محطات شحن المركبات الكهربائية، حيث تم تركيب 42 شاحن في 14 موقعاً، مع خطط مستقبلية لتركيب 19 شاحنا إضافياً في 8 مواقع جديدة خلال 2025، كما تخطط الشركة لإضافة نشاط الغاز الطبيعي المضغوط (CNG) إلى أنشطتها.

وحول الشركة الأردنية لصناعة الزيوت المعدنية – المملوكة للمصفاة- كشف الحياري أنها واصلت تحديث خطوط الإنتاج ورفع كفاءتها، إلى جانب إضافة منتجات جديدة لتلبية احتياجات السوق المحلي، والحفاظ على الاعتماد الدولي لمختبر الزيوت، وتوسيع مجاله وتحديث أجهزته.

وأعلن ان الشركة تسعى ‏ لزيادة أسطولها وعدد مركبات التوزيع، إلى جانب الاستمرار في تصدير منتجاتها إلى فلسطين، العراق، لبنان، التشاد، والعمل على فتح أسواق جديدة، خاصة سوريا.

وفي ختام الاجتماع، تم الإجابة على استفسارات السادة المساهمين واطلاعهم على كافة الخطط والبرامج والمشاريع للعام 2025.