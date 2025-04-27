شراكة جديدة بين الأردن واندونيسيا لإنشاء مصنع لحامض الفوسفوريك

وطنا اليوم:بحث رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية الدكتور محمد الذنيبات مع وزير الشركات المملوكة للدولة في اندونيسا السيد ايريك توهير سبل تعزيز التعاون القائم وزيادة حجم الاستثمارات المشتركة بين الجانبين، لا سيما في قطاع الأسمدة لتلبية حاجة السوق الاندونيسي منها.

واكد الجانبان خلال اللقاء الذي تم في اندونيسا، بحضور الرئيس التنفيذي لشركة جريسيك للكيماويات السيد دوي ساتريو وعضو مجلس إدارة الشركة السيد تري تي نو، وعن المشروع المشترك مع شركة الفوسفات السيد سيف العارف ، عمق العلاقات الأردنية الأندونيسية التي أرست دعائمها قيادتا البلدين الصديقين، والحرص على تطويرها وتعزيزها في جميع المجالات، لا سيما في مجال الاستثمارات المشتركة.

واشاد الجانبان بتجربة الشراكة القائمة بينهما في مجال تصنيع حامض الفوسفوريك من خام الفوسفات الأردني عبر شركة ( PJA)، واتفقا على انشاء مصنع جديد مشترك لإنتاج حامض الفوسفوريك وبطاقة إنتاجية تقدر بـ 200 الف طن ، بما يضاعف الانتاج الكلي للمشروع الاستثماري المشترك والموجود في منطقة سورابايا في اندونيسيا الى 400 الف طن.

وتم خلال اللقاء الإتفاق على تكليف لجنة فنية مشتركة لإعداد الدر اسات اللازمة لتنفيذ المشروع الجديد، بعد عرضه على مجالس الإدارة المعنية وأخذ موافقتها خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخه.

وقال الدكتور الذنيبات إن زيادة التعاون بين الجانبين، وتبادل الفرص الاستثمارية في قطاع الاسمدة الفوسفاتية، سيشكل إضافة نوعية للعلاقات المتميزة والقوية بين البلدين الصديقين، وتعزيز حضورهما في سوق الفوسفات العالمي، مؤكدا ان هذا التعاون يسهم في زيادة القيمة المضافة للفوسفات الأردني.

ووجه الدكتور الذنيبات الدعوة للوزير الاندونيسي لزيارة المملكة والإطلاع على تجربة شركة مناجم الفوسفات الاردنية وأعمال الشركة، والبحث في فرص استثمارية جديدة ومشاريع مشتركة في الأسمدة الفوسفاتية تقام في المملكة يخصص إنتاجها لسد الاحتياجات المتزايدة للجانب الاندونيسي.

واعرب الوزير توهير عن الاعتزاز بعلاقات الصداقة والتعاون بين بلاده والأردن في مختلف المجالات، مؤكدا أهمية البناء عليها، وخاصة الاستثمار في قطاع الأسمدة الفوسفاتية وتعزيز التعاون القائم بين البلدين الصديقين في هذا المجال.

وأبدى الوزير توهير موافقته على تلبية الدعوة لزيارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية في شهر أيلول المقبل، في اطار تبادل الخبرات والبناء على الشراكة الناجحة بين البلدين.

يشار الى أن اندونيسيا تعتبر من المستهلكين الكبار لخام الفوسفات الأردني، اذ يتم سنويا تزويد المصانع المشتركة بكميات تتجاوز 800 الف طن فوسفات خام، بالإضافة إلى الكميات الاخرى التي يستفيد منها بقية المستهلكين، حيث بلغ حجم صادرات شركة مناجم الفوسفات الى السوق الاندونيسي العام الماضي 2024 نحو مليون و400 الف طن