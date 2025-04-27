عمان الأهلية توقّع مذكرتي تفاهم مع جامعتي الدولية للعلوم والتكنولوجيا الكويتية والجنان اللبنانية

وطنا اليوم:خلال المشاركة بأعمال المؤتمر العام السابع والخمسين لاتحاد الجامعات العربية، الذي استضافته الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا في دولة الكويت خلال الفترة من 23 إلى 24 أبريل 2025، وفي إطار السعي لتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي على المستويين الإقليمي والدولي، وقّعت جامعة عمّان الأهلية ، ممثلة برئيسها الأستاذ الدكتور ساري حمدان، مذكرتي تفاهم مع كل من الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا الكويتية، وجامعة الجنان اللبنانية.

وجرت مراسم التوقيع بحضور الدكتور بركات الهديبان، رئيس مجلس أمناء الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا، والأستاذ الدكتور بسام حجازي، رئيس جامعة الجنان، حيث تهدف الاتفاقيتان إلى تبادل الخبرات الأكاديمية، وتنفيذ أبحاث علمية مشتركة، وتعزيز التعاون في مجالات التعليم العالي.

وتنص مذكرتا التفاهم على مجموعة من البنود، تشمل تبادل أعضاء هيئة التدريس والطلبة، وتنظيم مؤتمرات علمية وورش عمل مشتركة، بما يسهم في الارتقاء بالمستوى الأكاديمي والبحثي للمؤسسات الثلاث.

وأكد الأستاذ الدكتور ساري حمدان أهمية هذه الخطوة في فتح آفاق جديدة أمام الطلبة والباحثين، مشيرًا إلى حرص جامعة عمان الأهلية على بناء شراكات استراتيجية مع جامعات مرموقة في العالم العربي والعالم.

من جهته، أعرب الدكتور بركات الهديبان، رئيس مجلس أمناء الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا، عن اعتزازه بهذا التعاون، مؤكدًا أن الاتفاقية تمثل خطوة استراتيجية نحو تطوير التعليم العالي في المنطقة، وتعزيز جسور التواصل الأكاديمي بين المؤسسات العربية، بما يخدم الطلبة ويعزز جودة البحث العلمي.

وأكد الأستاذ الدكتور بسام حجازي رئيس جامعة الجنان عن اعتزازه بهذا التعاون، مؤكدًا التزام جامعة الجنان بتطوير العلاقات الأكاديمية والعلمية مع جامعة عمان الأهلية، بما يعزز من تبادل المعرفة والثقافة بين البلدين الشقيقين.