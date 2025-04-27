قتلى ومصابون بعملية دهس في مهرجان بفانكوفر الكندية

وطنا اليوم:قالت شرطة فانكوفر في كندا اليوم الأحد إن عددا من الأشخاص لقوا حتفهم وأُصيب آخرون بعد أن صدم قائد سيارة حشدا في مهرجان شعبي بالمدينة الواقعة غربي البلاد.

وأضافت الشرطة في منشور على منصة التواصل الاجتماعي إكس أن قائد المركبة أُلقي القبض عليه.

وقالت إنها تحقق في الواقعة وستكشف المزيد من المعلومات لاحقا.

وقال أحد الشهود لقناة “سي تي في نيوز” إنه رأى سيارة سوداء تسير بشكل متعرج في منطقة المهرجان قبيل صدمها للحشد. وذكرت صحيفة “فانكوفر صن” أن آلاف الأشخاص كانوا في المنطقة.

ووفقا للقناة، كان زعيم الحزب الديمقراطي الجديد الكندي جاغميت سينغ من بين الحاضرين في المهرجان، لكنه غادر قبل دقائق من وصول السيارة.

ونقلت القناة عن سينغ قوله “هذا أمر مروع للغاية، لا أعرف ماذا أقول. كنت هناك للتو، وأتخيل وجوه الأطفال الذين رأيتهم يبتسمون ويرقصون”.

وقال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني في منشور على منصة إكس “شعرت بالصدمة عندما سمعت عن الأحداث المروعة التي وقعت في مهرجان لابو لابو في فانكوفر”.

وقال رئيس بلدية فانكوفر كين سيم “صُدمت وحزنت بشدة بسبب الواقعة المروعة التي حدثت اليوم في احتفال يوم لابو لابو”.