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الأردن يحصل على اعتراف ماليزي بشهادات الحلال الغذائية

38 ثانية ago
الأردن يحصل على اعتراف ماليزي بشهادات الحلال الغذائية

وطنا اليوم:أعلنت مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس، عبير بركات الزهي، حصول مديرية شهادات المطابقة في المؤسسة على اعتراف “دائرة التنمية الإسلامية الماليزية” (JAKIM) بشهادات الحلال الصادرة عن المؤسسة، في خطوةٍ تُعزز مكانة الأردن كوجهةٍ رائدة في صناعة المنتجات الحلال عالميًا.
وقالت الزهير إن هذا الاعتراف جاء بعد اجتياز مديرية شهادات المطابقة بنجاحٍ عملية التقييم الشاملة التي أجراها فريق ماليزي متخصص، شملت زيارة مقر المؤسسة ومراجعة آلية منح الشهادات، بالإضافة إلى تفقُّد عددٍ من الشركات الأردنية الحاصلة على شهادة الحلال، للتأكد من استيفائها المعايير الماليزية الدقيقة.
وأضافت أن هذا الإنجاز يمثّل نُقلةً نوعيةً للمؤسسة في ظل النمو المتصاعد لسوق المنتجات الحلال عالميًا، حيث باتت الأردن من الجهات المعترف بها من قِبَل (JAKIM)، ما يعزز مصداقية المنتجات الأردنية ويفتح آفاق التصدير إلى السوق الماليزية، إحدى أكبر الأسواق العالمية للمنتجات الحلال. كما يُعدُّ الاعتراف فرصةً ذهبيةً لتعزيز تنافسية الصادرات الأردنية، لا سيما مع تزايد الطلب الخارجي عليها.
من جهتهم، أشاد الوفد الماليزي بالجهود الكبيرة التي بذلتها المؤسسة، مؤكدين التزام مديرية شهادات المطابقة بأفضل الممارسات العالمية في منح شهادات الحلال.
يُذكر أن المديرية حاصلةٌ أيضًا على الاعتماد الدولي من “المركز الإماراتي العالمي للاعتماد” (EIAC) في مجال شهادات الحلال، مما يعزز فرص دخول المنتجات الأردنية إلى الأسواق العالمية بسهولةٍ وثقةٍ أكبر، ويضاف هذا الإنجاز إلى سلسلة النجاحات التي تحققها المملكة في مجال ضبط الجودة وتعزيز الثقة بمنتجاتها، تماشيًا مع رؤية التحديث الاقتصادي.


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