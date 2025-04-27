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الإحصاءات العامة: 11.8 مليون نسمة عدد سكان الأردن

30 ثانية ago
الإحصاءات العامة: 11.8 مليون نسمة عدد سكان الأردن

وطنا اليوم:أظهرت دائرة الإحصاءات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، أن عدد سكان الأردن بلغ حتى يوم الأحد 27 نيسان 2025، نحو 11,804,870 نسمة وفق الساعة السكانية.
وأظهرت بيانات الدائرة أن معدل التضخم لشهر آذار 2025 بلغ 1.64%، بينما سجل نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من عام 2024 نسبة 2.7%، في مؤشر على استمرار تحسن الأداء الاقتصادي.
وبحسب البيانات، بلغ معدل البطالة للأردنيين خلال عام 2024 نحو 21.4%، فيما سجل مؤشر تجارة الجملة للربع الرابع من 2024 نمواً بنسبة 1.25%.
أما الميزان التجاري التراكمي حتى نهاية كانون الثاني 2025 فقد سجل عجزاً مقداره 920 مليون دينار أردني.
وأكدت الدائرة أنها تواصل نشر بياناتها بشكل دوري لتعزيز الشفافية وتمكين الباحثين وصناع القرار من متابعة مؤشرات الاقتصاد الوطني بدقة.


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