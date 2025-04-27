الأونروا ودائرة الشؤون الفلسطينية تبحثان تحديات الأزمة المالية

وطنا اليوم:بحث المدير العام لدائرة الشؤون الفلسطينية رفيق خرفان ومدير شؤون وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في الأردن، أولاف بيكر، الأحد، عدة قضايا متعلقة بعمل الوكالة وعلى رأسها أزمتها المالية الراهنة وما تفرضه من تحديات عليها.

وناقش الطرفان بحضور نائبي مدير الأونروا، كونال دار، وبطرس جنحو، مشروعات البنية التحتية التي تنفذها الأونروا في المخيمات، وأكدا أهمية تعزيز التنسيق والتخطيط المشترك لضمان تنفيذ هذه المشروعات بكفاءة، وبما يحقق أثرا مباشرا في تحسين الظروف المعيشية للاجئين.

كما ناقش الطرفان ملف النظافة في المخيمات، لا سيما في مخيم البقعة، وشددا على ضرورة التعاون بين مختلف الجهات المعنية لمواجهة هذه التحديات والعمل على وضع حلول مستدامة وفعالة.

وأكد خرفان وبيكر عمق التعاون القائم بين دائرة الشؤون الفلسطينية والأونروا، وحرصهما على مواصلة التنسيق المشترك في متابعة القضايا ذات الأولوية، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين.