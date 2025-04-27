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الجغبير: كاتب العدل يباشر مهامه في صناعة عمان ضمن خدمة المكان الواحد

24 ثانية ago
الجغبير: كاتب العدل يباشر مهامه في صناعة عمان ضمن خدمة المكان الواحد

وطنا اليوم:أكد رئيس غرفتي صناعة الاردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، أهمية تعزيز خدمة المكان الواحد في غرفة صناعة عمان بالمزيد من مكاتب الوزارات والمؤسسات المعنية بالعمل الصناعي بما يسهم في توفير جهد الصناعيين، لافتا الى ان الغرفة تضع في أولوياتها التعاون مع الحكومة في سبيل إيجاد بيئة اقتصادية داعمة للصناعة الوطنية.

واشار الجغبير الى انه قد تم افتتاح مكتب لكاتب العدل في مبنى غرفة صناعة عمان، حيث سيتولى المكتب تقديم خدمة الوكالات العامة والوكالات الخاصة، والوكالات غير القابلة للعزل، اضافة الى الكفالات، وخدمات سندات الدين، واعلان حوالة حق،/ والتعهدات ونسخ طبق الأصل، والاتفاقيات والابراء واقرارات والتأشيرات والعقود والانذارات ونظام الشقق الاسكانية والابنية.

وشدد الجغبير على أهمية خدمات المكان الواحد، التي تستضيفها غرفة صناعة عمان، والتي تسهم في توفير وقت وجهد الصناعيين، باعتباره يمثل نموذجًا متميزًا للتعاون بين القطاعين العام والخاص، حيث يسهم في تسهيل حصول المواطنين والصناعيين على الخدمات الحكومية المختلفة في مكان واحد.

يشار الى ان مركز خدمات المكان الواحد في غرفة صناعة عمان يتضمن مكاتب لكل من: وزارة الصناعة والتجارة، وزارة العمل، أمانة عمان الكبرى، وزارة الخارجية، المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والمؤسسة العامة للغذاء والدواء، كما تتوفر خدمة دفع فواتيركم، اضافة الى خدمات كاتب العدل الذي باشر اعماله حديثا


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