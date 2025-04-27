قطاع الشباب لحزب نماء في محافظة جرش

وطنا اليوم:بتنسيق من مساعد الأمين العام لقطاع الشباب في حزب نماء، السيد سند مجلي ، التقى عطوفة الأمين العام الدكتور محمد الرواشدة بحضور مستشار الامين العام السيد مؤيد مقابله ورئيس فرع المحافظة السيد علي الرواشدة و كل من مساعدَي رئيس المجلس الوطني، السيد محمود عمارة، والسيد محمد السلمان، ومنسق المحافظات لقطاع الشباب، السيد أمجد الشديفات، والسيد محمد العفيف ، بنخبة من ممثلي الشباب في محافظة جرش.

خلال اللقاء، استعرض الدكتور محمد الرواشدة رؤية حزب نماء في تعزيز محلية التنمية، مبينًا آليات العمل على تطوير المحافظات والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة فيها، وأكد على أهمية النهوض بمحافظة جرش وتطويرها، خصوصًا من الناحية السياحية، بما يسهم في تعزيز مكانتها وهويتها الاقتصادية، كما تطرق إلى سبل تطوير الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أبرز التحديات التي تواجه الأردن، ومقترحًا حلولًا عملية لمواجهتها، وأوضح الدكتور الرواشدة أهمية تفعيل التكنولوجيا في أتمتت الوظائف في القطاعين العام والخاص، مشددًا على ضرورة تأهيل الأيدي العاملة وتدريبها على تخصصات حديثة تواكب متطلبات سوق العمل وتدعم مسيرة التنمية الشاملة والقطاع المهني .

و استعرض السيد سند مجلي خلال حديثه مراحل نشوء الأحزاب السياسية في الأردن و تطور العمل الحزبي وأقسامه وتياراته المختلفة، إضافة إلى المبادئ التي قامت عليها تلك الأحزاب. وقارن السيد مجلي بين هذه الأحزاب، مبينًا المزايا التي يتمتع بها حزب نماء، ومسلطًا الضوء على الركائز الأساسية التي يستند إليها الحزب. كما تناول أهمية دور الشباب في حزب نماء، مؤكدًا على أهمية انخراطهم في الحياة السياسية، ودورهم الحيوي في دفع عجلة التقدم والنهوض بالأردن.

وتحدث مساعد رئيس المجلس الوطني، السيد محمود عمارة، عن أوضاع الشباب في الأردن، مستعرضًا نسب البطالة المرتفعة والتحديات التي يواجهها الشباب في مختلف القطاعات، وأكد على أهمية تحقيق التوازن بين التعليم والتشغيل، مشددًا على ضرورة مواءمة مخرجات الجامعات مع احتياجات سوق العمل، كما استعرض رؤية “منصات نمو” ودورها الفاعل في تقديم حلول عملية لمشكلات الشباب الطموح وتمكينهم من تحقيق تطلعاتهم.

كما تم فتح باب الحوار مع الشباب للاستماع إلى أبرز احتياجاتهم وتطلعاتهم، والتعرف على رؤيتهم تجاه العمل الحزبي