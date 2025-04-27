وطنا اليوم:تم في مبنى هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الخميس الماضي توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة تنظيم قطاع الاتصالات وجامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا تهدف إلى تعزيز أواصر التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات تبادل الخبرات والمعرفة، بما يسهم في دعم الإبداع والابتكار لدى طلبة الجامعة، وتهيئتهم لسوق العمل من خلال التدريب العملي في مختبرات الهيئة المتخصصة.

ووقع مذكرة التفاهم رئيس مجلس مفوضي الهيئة المهندس بسام فاضل السرحان ورئيس جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا الأستاذة الدكتورة وجدان أبو الهيجاء وبحضور عدد من أعضاء الهيئة التدريسية للجامعة وأعضاء مجلس مفوضي الهيئة والمعنيين من موظفيها.

وتهدف المذكرة إلى فتح آفاق التعاون في مجالات البحث العلمي والتدريب التقني، وتمكين الطلبة من الاستفادة من مرافق الهيئة ومختبراتها، بما يعزز من ثقافة الريادة والابتكار، ويسهم في دعم التحول الرقمي وتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الأردن.

وأكد الجانبان خلال حفل التوقيع على أهمية التعاون المؤسسي بين القطاع الأكاديمي والجهات التنظيمية، لتحقيق التكامل في بناء جيل من الكفاءات الوطنية القادرة على الإبداع والمنافسة إقليميًا ودوليًا.