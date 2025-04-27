الجراح: نؤمن بأهمية التحول الرقمي والشراكات البحثية للنهوض بالتعليم العالي العربي

وطنا اليوم:شارك رئيس جامعة فيلادلفيا الأستاذ الدكتور عبدالله الجراح، في أعمال المؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية بدورته الـ 57، الذي استضافته الجامعة الدولية في دولة الكويت الشقيقة، تحت عنوان: “التكامل الإقليمي والتحول الرقمي في التعليم العالي العربي”، بمشاركة أكثر من 250 جامعة عربية.

وناقش المؤتمر الذي جمع رؤساء الجامعات العربية، عددًا من القضايا الهامة التي تخص مستقبل التعليم العالي في العالم العربي، من أبرزها: تطوير منظومة التعليم العالي، دعم البحث العلمي، تعزيز التعاون الأكاديمي بين الجامعات، بالإضافة إلى تأهيل الخريجين لسوق العمل، كما تناول المؤتمر القضايا الاستراتيجية التي تهم الجامعات العربية في ظل التطورات المتسارعة في مجالات الرقمنة، والذكاء الاصطناعي، والتحول في أنماط التعلم والتعليم، وذلك في إطار التحديات الراهنة.

وقال الجراح إن مشاركتنا في هذا المؤتمر تأتي ضمن التزام جامعة فيلادلفيا بتعزيز دورها في تطوير التعليم العالي في العالم العربي ومواكبة التطورات العالمية، وتبادل الخبرات والتجارب مع الجامعات العربية الأخرى، إيمانًا منا بأهمية التحول الرقمي في التعليم العالي، خاصة في ظل التحديات الراهنة التي يواجهها التعليم العالي.

وأكد الجراح أهمية دعم البحث العلمي وتطويره لضمان تقديم تعليم يتناسب مع احتياجات المستقبل، مشيرًا إلى ضرورة تحقيق شراكات استراتيجية بين المؤسسات الأكاديمية العربية لتطوير برامج بحثية مشتركة تساهم في مواجهة التحديات التنموية، لافتًا إلى أهمية تأهيل الخريجين بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل المتغيرة، خاصة في ظل التطورات المتسارعة في مجالات الذكاء الاصطناعي والرقمنة.

وأشار الجراح إلى إن التحديات التي يواجهها التعليم العالي في العالم العربي تتطلب المزيد من العمل المشترك والجاد وتبني استراتيجيات جديدة في التعليم، تشمل التحول الرقمي والتطوير المستمر للبرامج الأكاديمية بما يتماشى مع المعايير الدولية، من خلال استراتيجية مشتركة تواكب التطورات الحديثة في مجالات الرقمنة والذكاء الاصطناعي، للمساهمة في تحسين جودة التعليم وزيادة فرص الابتكار والبحث العلمي.

وعلى هامش المؤتمر، وقع الجراح عددًا من اتفاقيات التعاون الأكاديمي مع جامعات عربية مرموقة في مجالات التعليم العالي، البحث العلمي، والابتكار، وشملت الاتفاقيات تعزيز التعاون في تبادل الطلاب وأعضاء الهيئة التدريسية، إضافة إلى تطوير برامج أكاديمية مشتركة تهدف إلى مواكبة أحدث التوجهات في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي