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قسم الهندسة الميكانيكية في جامعة فيلادلفيا يحصد المركز الثالث في مسابقة مشاريع التخرج التي نظمتها نقابة المهندسين الأردنيين

33 ثانية ago
قسم الهندسة الميكانيكية في جامعة فيلادلفيا يحصد المركز الثالث في مسابقة مشاريع التخرج التي نظمتها نقابة المهندسين الأردنيين

وطنا اليوم:في إنجاز أكاديمي جديد يُضاف إلى سجل جامعة فيلادلفيا، حصل قسم الهندسة الميكانيكية في كلية الهندسة والتكنولوجيا على المركز الثالث في مسابقة مشاريع التخرج للعام الدراسي 2023-2024، التي نظمتها نقابة المهندسين الأردنيين، تحت رعاية معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور عزمي محافظة، بحضور عدد من المسؤولين الأكاديميين والمهنيين والطلبة المشاركين وأعضاء النقابة.
وتأتي هذه الجائزة تكريمًا للتميز والإبداع في مشاريع التخرج على مستوى الجامعات الأردنية، كما تهدف إلى تحفيز طلبة كليات الهندسة على الارتقاء بمستوى المنافسة بين مشاريع التخرج، وتقديم حلول هندسية تُسهم في تطوير المجتمع.
وأعلنت لجنة تقييم المشاريع في النقابة عن فوز مشروع طلاب قسم الهندسة الميكانيكية في جامعة فيلادلفيا بعنوان: “Experimental Investigation of Different Cooling Techniques for PV Panels: Nano Fluid Cooling, PCM (Paraffin Wax) Cooling, and Hybrid Nano Fluid and PCM Cooling”، وهو مشروع مبتكر يعالج موضوع تحسين أداء الألواح الشمسية باستخدام تقنيات تبريد متطورة، تشمل السوائل النانوية ومواد تغيير الطور (PCM).
وقدم المشروع الذي أشرف عليه عميد كلية الهندسة والتكنولوجيا في جامعة فيلادلفيا الأستاذ الدكتور منذر عبيد، مجموعة من طلبة القسم وهم: عبد الرحمن محمد الحويطي، أحمد عمر شكرس حماد، أحمد محمد سليمان الشطناوي، محمد هشام يوسف أبو لبده، وزياد محمد موسى الشغنوبي.
وفي ختام الحفل، كرم راعي الحفل الطلبة الفائزين إلى جانب تكريم الأستاذ الدكتور منذر عبيد تقديرًا لجهوده الأكاديمية وإشرافه المتميز.
ويُجسد هذا الإنجاز نموذجًا مشرفًا للتعاون البنّاء بين الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية، ويؤكد التزام جامعة فيلادلفيا بتخريج كوادر هندسية مؤهلة قادرة على الإسهام الفعّال في دعم مسيرة التنمية المستدامة في الأردن والمنطقة.


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