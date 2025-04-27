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شراكة استراتيجية بين جامعة فيلادلفيا وشركتي Odoo والندى لتعزيز مهارات الطلبة باستخدام التقنيات الحديثة

40 ثانية ago
شراكة استراتيجية بين جامعة فيلادلفيا وشركتي Odoo والندى لتعزيز مهارات الطلبة باستخدام التقنيات الحديثة

وطنا اليوم:في إطار حرصها المستمر على تطوير برامجها الأكاديمية وتعزيز جاهزية طلبتها لمتطلبات سوق العمل، من خلال توفير التدريب العملي والمهارات التقنية المتقدمة، وقّعت جامعة فيلادلفيا، بمبادرة من كلية الأعمال، مذكرتي تفاهم مع شركتيOdoo الرائدة في حلول البرمجيات المؤسسية، وشركة الندى الوكيل الرسمي لبرنامج QuickBooks المحاسبي في الأردن، ووقّع مذكرتي التفاهم عن جامعة فيلادلفيا، نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية الأستاذ الدكتور خالد سرطاوي، وعن شركة Odoo مستشارها التعليمي المهندس ناصر الدين خيمه، وعن شركة الندى مديرها التنفيذي المهندس الفارس أبوزياد، بحضور عميد كلية الأعمال الدكتور محمد الصمادي، ورئيس قسم المحاسبة الدكتور يوسف الهروط، و مدير دائرة العلاقات العامة قيس بني خلف، إلى جانب ممثلين عن الشركتين.
وتهدف الاتفاقيتان إلى تعزيز قدرات طلبة كلية الأعمال من خلال دمج تطبيقات Odoo وبرنامج QuickBooks المحاسبي في المناهج الدراسية، إلى جانب تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية مشتركة، بما يسهم في رفع جاهزيتهم المهنية لمتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي.
وأكد نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية الأستاذ الدكتور خالد سرطاوي أن توقيع مذكرتي التفاهم مع شركتي Odoo والندى يأتي في إطار رؤية جامعة فيلادلفيا لتوسيع آفاق التعاون بين القطاع الأكاديمي وقطاع الأعمال، مشيرًا إلى أن هذه الشراكات الاستراتيجية تمثل خطوة محورية نحو تعزيز قدرات طلبة الكلية وتزويدهم بالمعرفة العملية والأدوات اللازمة والمهارات التقنية الحديثة التي تتماشى مع احتياجات ومتطلبات التحول الرقمي المتسارع الذي يشهده الاقتصاد العالمي، مما يعزز من قدرتهم على التميز والمنافسة بفعالية في أسواق العمل المحلية والدولية.
من جهته، أكد عميد كلية الأعمال الدكتور محمد الصمادي أن الكلية تواصل جهودها الحثيثة لتأهيل طلبتها بشكل متقدم لسوق العمل، من خلال دمج المعرفة النظرية بالتطبيقات العملية، مما يمكنهم من اكتساب المهارات الضرورية وتدريبهم على التعامل بفعالية مع البرمجيات المحوسبة المتخصصة في مجالات دراستهم، لرفع جاهزيتهم المهنية وقدرتهم على التكيف مع التحديات والابتكار في بيئات العمل المحلية والدولية.
من جانبه، أعرب خيمه عن سعادته بالتعاون مع جامعة فيلادلفيا، مشيرًا إلى أهمية دمج الحلول البرمجية الحديثة في العملية التعليمية لتعزيز كفاءة الخريجين،
و أشار أبوزياد إلى أن هذه الاتفاقية ستتيح للطلبة فرصة الحصول على شهادات معتمدة في برنامجQuickBooks ، مما يعزز من فرص توظيفهم في المستقبل.


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