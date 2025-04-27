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الأردنيون على موعد مع عرض سماوي نادر هذا الأسبوع

20 ثانية ago
الأردنيون على موعد مع عرض سماوي نادر هذا الأسبوع

وطنا اليوم:ينتظر الأردنيون مشاهدة حدث فلكي ساحر خلال الأيام القليلة المقبلة، إذ ستتلألأ سماء المملكة فجر الإثنين، بكوكب الزهرة، بأعلى درجات لمعانه حتى نهاية العام 2026، وفق ما كشفه الدكتور عمار السكجي، رئيس الجمعية الفلكية الأردنية.
وقال السكجي إن كوكب الزهرة سيضيء الأفق الشرقي فجرا قبل شروق الشمس، موضحا أن أفضل وقت لمشاهدته سيكون فجر يوم الإثنين، من الساعة الرابعة وحتى الشروق (حوالي 5:53 صباحًا). مشيرا إلى أن الزهرة سيبدو منفردا، لامعا وجميلا، حتى أن ضوءه سيغلب على المشهد بدون الحاجة لأي معدات فلكية.
“كوكب الزهرة هو أكثر جرم سماوي لمعانا بعد الشمس والقمر”، أضاف السكجي، لافتا إلى أن درجة لمعانه ستصل إلى -4.84، وهو رقم كبير يجعل رؤيته سهلة بالعين المجردة.
كما أوضح أن الكوكب سيكون في ما يُعرف بـ”هلال الزهرة”، وهو شكل لا يمكن تمييزه بالعين المجردة لكنه يبدو واضحا باستخدام التلسكوبات.
ولعشاق الظواهر الفلكية، كشف السكجي أيضا أن هلال شهر ذو القعدة سيتولد، ويمكن رؤيته مساء الاثنين بعد غروب الشمس، مشيرا إلى أنه سيمكث في السماء حوالي ساعة كاملة.
وقال إن الحدث لا يتطلب أي استعدادات خاصة، فقط عيون مفتوحة باتجاه الشرق


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