فلم إيراني يثير الجدل .. اختطاف نتنياهو ونقله إلى طهران

وطنا اليوم:خلال الأيام القليلة الماضية، انتشرت على منصات إلكترونية موالية لإيران مشاهد تمثيلية لاختطاف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ونقله إلى طهران.

والمشاهد مأخوذة من فيلم إيراني قصير بعنوان “ضيف غير رسمي”، يبدأ بخبر عن حادث غامض يتعلق باختفاء مفاجئ لرئيس الوزراء الإسرائيلي.

ولاحقا يتم استدعاء مترجم للغة العبرية لتوجيه الأسئلة إلى ضيف في طهران، ليكتشف المترجم لاحقا أن هذا الضيف هو نتنياهو نفسه.

ورغم صدور الفيلم قبل أكثر من 5 أشهر، فإنه عاد فجأة إلى الظهور على منصات التواصل الاجتماعي في إيران، بالتزامن مع المفاوضات بين واشنطن وطهران بشأن الملف النووي للأخيرة.

يشار إلى أن الفيلم أنتج في استوديوهات “قدرة”، التي اتهمتها إذاعة “فاردا” الإيرانية المعارضة بأنها شركة تابعة لاستخبارات طهران، تعمل على نشر دعاية للحكومة الإيرانية.

وتقول “فاردا” إن الرئيس التنفيذي لشركة “قدرة” هو مرتضى أصفهاني، المعروف أيضا باسم مرتضى غوبه، الذي عمل في وقت سابق مسؤولا في الاستخبارات الإيرانية.

علاوة على ذلك، فالفيلم متاح على موقع “عمار يار” التابع لهيئة تعرف باسم “الجبهة الثقافية للثورة الإسلامية”، وهي مؤسسة رسمية أُطلقت بموجب مرسوم صادر عن المرشد الأعلى علي خامنئي قبل أكثر من عقد، وتنشر أعمالا مرخصة من الحكومة تتوافق مع قيم إيران.