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الاحتلال يُقر بمقتل ضابط وجندي بغزة

6 ثواني ago
الاحتلال يُقر بمقتل ضابط وجندي بغزة

وطنا اليوم:في اليوم الـ41 من استئناف العدوان الإسرائيلي على غزة أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل ضابط وجندي في معارك الشجاعية وإصابة آخرين، ليصبح الإجمالي 4 قتلى و7 مصابين في قطاع غزة منذ الخميس الماضي.
وكانت المقاومة الفلسطينية قد بثت مشاهد لقنص 4 من جنود وضباط جيش الاحتلال شرق بيت حانون الخميس الماضي.
وفي سياق متصل، شهدت تل أبيب مظاهرة حاشدة للمطالبة بصفقة تبادل مع حماس وإعادة المخطوفين من قطاع غزة.
وقالت عائلات الأسرى إن الشعب الإسرائيلي يريد إعادة المخطوفين من قطاع غزة في صفقة من مرحلة واحدة وبشكل فوري.
وفي الضفة الغربية، اقتحم مستوطنون تحت حماية قوات الاحتلال البلدة القديمة مدينة الخليل.
وفي شمال الضفة أرغمت قوات الاحتلال الإسرائيلي عائلات فلسطينية على النزوح من حي الزهراء بمدينة جنين واعتقلوا عددا من أفرادها.


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