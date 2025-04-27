وطنا اليوم_

د ذوقان عبيدات

كتبت قبل سنتين مقالة بنفس العنوان عن محاضرة للروابدة، في النادي الأرتذكسي ، وبدعوة من مؤسسة فلسطين الدولية!

يمكن تلخيص المقالةبأن الروابدة

أوضح غياب المشروع الأردني مما أوجد عشوائية في الإدارة السياسية، وهزالة الأحزاب، ونمو العشائرية، وسيطرة التقنيين على الوزارات وإدارة الدولة!!

واليوم السبت ٢٦ / ٤ /٢٠٢٥، قدّم الروابدة في منتدى الحموري الثقافي، محاضرة عن السردية الوطنية الأردنية عبر التاريخ،

ويهمني أن أوضح أبرز الأفكار في هذه الندوة، لكن لا يفوتني أن أذكر أن منتدى الحموري الثقافي

وبجهد من طارق الحموري وفريقه قد احتل في وقت قصيرة مكانة ثقافية وسياسية، قد تجعله المنبر

الأول للحوار والبناء في الأردن!

(١)

من في الساحة؟

كثيرًا ما يسأل الأردنيون: أين تبخر

سياسيونا من رؤساء ووزراء، أنبتتهم الدولة ورعتهم؟ ولماذا لا نسمع لهم صوتًا في أخطر أحداث مرّ بها الأردن؟

ننظر حولنا، فلا نجد غير الروابدة، وأحمد عبيدات، وستركز هذه المقالة على ما قاله الروابدة، تاركًا المجال أمام مقالة لاحقة بعنوان: هكذا تكلم عبيدات!

كان الروابدة كعادته: مواطنًا ،قويّا، صريحًا، مقنعًا، واثقًا يستحق أن نضعه مكانة زرادشت ونقول: هكذا تكلم الروابدة!

فماذا تكلم الروابدة؟

(٢)

الهوية الوطنية!

أحاول أن أسجل فهمي لما قيل في المحاضرة، دون أن أحمّل الروابدة مسؤولية عدم الدقة!

يتحدث الروابدة عن الانتماء والوطنية بأنها سلوك وممارسة، وليس كلامًا عابرًا في خطبة انتهازية، فالجمهور ومن خلال استماعه واستمتاعه، وقلقه

أدرك أن الروابدة مواطن أردني ، يمتلك الجرأة والشجاعة لمواجهة الجمهور في قضية لم يجروء سياسي أو غير سياسي على التحدث في الهوية الوطنية، والسردية الأردنية التي تجاهلها كثيرون، بل أبدوا خجلًا من الاعتراف بها.

قال الروابدة إن الأردن دولة عربية

في الهوية والنشأة والانتماء! وأن هويتها هي الهوية الوطنية الأردنية الجامعة! نشأت الدولة باسم عربي، وبقيادات عربية، وبجيش عربي! وليس لدى الأردني ما يخجل منه في مجال الهوية والانتماء والأداء!

نعم ! هناك تحديات: فالأردني يمشي وكأنه على حبل مشدود، يهتم بالمحافظة على توازنه كي لا يسقط يمينًا ويسارًا.

تحدث عن سورية الأم: سورية والأردن ولبنان وفلسطين، ووصفها بالعمق الحقيقي للهوية والوطنية. تحدث عن الأردن الدور والأردن الرؤية والأردن المسؤولية!

تحدث عن نضال الأردنيين وتضحياتهم ووعيهم منذ مؤتمر

قم في العشرينات من القرن الماضي ، وتشكيل الكتائب الأردنية الفدائية في فلسطين! وقال بالهوية الأردنية على أرض الأردن والهوية النضالية الفلسطينية على أرض فلسطين

في الدولة سلاح واحد! ولا مبرر لمخالفة القانون تحت أي ذريعة!

(٣)

تعدد الهويات

تحدث الروابدة بوضوح عن أن لكل وطن هوية واحدة، ولا يمكن لهويتين التعايش معًا في بلد واحد دون صدام! فالبلد الواحد

يحمل هوية واحدة! هذه الهوية قد تتعدد أصولها، وهذا طبيعي، بل ومفيد، لكن لا يحق لأحد التذاكي وتحت أي ذريعة لحمل هوية أخرى: نحن عرب أردنيون

هذه سرديتنا وهذه هويتنا: نشأة وتاريخًا، وحاضرًا ومستقبلًا!

(٤)

أين الخلل

ذكر الروابدة أن الخلل متشعب؛ فهناك خلل ديموقراطي، وحزبي.

وهناك خلل سياسي، وبرلماني.

وهناك ما أكثر أهمية وهو الخلل التربوي والثقافي!

أعجبني التركيز على التربية والثقافة، سواء من الروابدة أو الجمهور، وقد لا يعرف الجمهور أن المناهج، وبالتحديد مناهج التربية الوطنية، فشلت في تعريف الهوية الأردنية، وفشلت في تحديد مصادر هذه الهوية!

ففي تعريفهم لهذه المصطلحات إثبات لفشل لا مجال لذكره الآن!

هذا فهمي لما قاله الروابدة، و آمل أن يكون دقيقًا!

تحدث الروابدة وغاب الآخرون!!

فهمت علي؟