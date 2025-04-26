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وزارة التعليم العالي تعلن عن منح دراسية في كازاخستان للعام الجامعي 2025/2026

10 ثواني ago
وزارة التعليم العالي تعلن عن منح دراسية في كازاخستان للعام الجامعي 2025/2026

وطنا اليوم_أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن توفر منح دراسية مقدمة من حكومة جمهورية كازاخستان للعام الجامعي 2025/2026، وذلك لمواطني الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

تشمل المنح جميع الدرجات الأكاديمية، ابتداءً من مرحلة البكالوريوس مرورًا بالماجستير وحتى الدكتوراه، في مختلف التخصصات والبرامج الدراسية.

 

ودعت الوزارة الراغبين بالاستفادة من هذه الفرصة التعليمية المميزة إلى الاطلاع على شروط القبول وآلية التقديم عبر الموقع الرسمي للوزارة، مؤكدة أن آخر موعد لاستقبال الطلبات سيتم الإعلان عنه لاحقًا.

 

وتأتي هذه المنح في إطار تعزيز التعاون الأكاديمي بين جمهورية كازاخستان والدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، ودعم مسيرة التعليم العالي وتبادل الخبرات والمعارف بين الدول.


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