بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

مندوبا عن الملك وولي العهد…العيسوي يعزي العواملة

3 ساعات ago
مندوبا عن الملك وولي العهد…العيسوي يعزي العواملة

وطنا اليوم_السلط- 26 نيسان 2025 -* مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم السبت، واجب العزاء إلى عشيرة العواملة بوفاة الحاجة ناهدة سليمان الحطاب، أرملة زهير أديب العواملة، ووالدة اللواء المتقاعد محمد العواملة.

 

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحومة، في مدينة السلط بمحافظة البلقاء، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيدة وعموم عشيرة العواملة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته.

 

كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان عطا البلوي وإمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:18

عميد القطاع السياحي يكرم الرحالة العرجان

18:31

من تفكيك الفتنة إلى حمل صوت غزة: الأردن بين واجب الداخل ورسالة الخارج

16:27

هيئة تنشيط السياحة تعقد اجتماع الهيئة العامة وتستعرض التقرير السنوي لعام 2024

15:47

وزير الشباب يرعى ختام فعاليات مهرجان العقبة الرياضي

13:18

ريال مدريد يؤكد خوضه نهائي كأس إسبانيا رغم اعتراضه على طاقم التحكيم

12:02

شراكة استراتيجية بين جامعة فيلادلفيا وشركتي Odoo والندى لتعزيز مهارات الطلبة باستخدام التقنيات الحديثة لتأهيلهم لسوق العمل المحلي والدولي

11:46

قسم الهندسة الميكانيكية في جامعة فيلادلفيا يحصد المركز الثالث في مسابقة مشاريع التخرج التي نظمتها نقابة المهندسين الأردنيين

11:43

“اورنج الاردن” تنظم مؤتمر عن توفير خدمة الجيل الجيل الخامس مجانًا مع التغطية الاوسع في الاردن- فيديو

11:05

على رسلكم يا نواب حزب جبهة العمل

10:04

محللون إسرائيليون: هذه أسباب تكثيف حماس نشر فيديوهات الأسرى#عاجل

09:22

ترامب: هناك حاجة ماسة للدواء والغذاء في غزة وسنهتم بذلك

08:01

عاجل … الأجهزة الأمنية تعثر على جثة ثلاثيني مات محروقًا في القويسمة

وفيات
وفيات الجمعة 25-4-2025وفيات الخميس 24 -4- 2025وفيات الاربعاء 23 -4 -2025وزير التربية ينعى طالبتين توفيتا إثر حادث سيروفيات الثلاثاء 22-4-2025