هيئة تنشيط السياحة تعقد اجتماع الهيئة العامة وتستعرض التقرير السنوي لعام 2024

وطنا اليوم_

عمّان –

بحضور وزيرة السياحة والاثار رئيس مجلس ادارة هيئة تنشيط السياحة لينا عناب ، عقدت هيئة تنشيط السياحة الأردنية الخميس اجتماع الهيئة العامة العادي، بحضور مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات و أعضاء الهيئة وممثلي الجهات الرسمية والخاصة ذات العلاقة، حيث جرى خلال الاجتماع استعراض التقرير السنوي لأعمال الهيئة لعام 2024، إلى جانب القوائم المالية وتقرير المدقق الحسابات القانوني .

واستعرض مدير عام الهيئة الدكتور عبدالرزاق عربيات العام 2024، مشيرا الى جملة من الإجراءات التي قامت بها الهيئة ، شملت حملات ترويجية مبتكرة في الأسواق العالمية، وتنظيم عدد من الفعاليات والمعارض الدولية التي أسهمت في تعزيز مكانة الأردن كوجهة سياحية متميزة على خارطة السياحة العالمية، بالإضافة إلى التعاون مع القطاع الخاص في تنفيذ برامج سياحية نوعية شملت مختلف المحافظات.

كما تمت مناقشة التقرير من المدقق القانوني المستقل، الذي بين من خلاله أن البيانات المالية لهيئة تنشيط السياحة تعبر بعدالة عن وضعها المالي مؤكدا التزامها باعلى معايير الشفافية والحوكمة .