وزير الشباب يرعى ختام فعاليات مهرجان العقبة الرياضي

وطنا اليوم _

وزير الشباب يواصل جولاته الميدانية في العقبة ويلتقي رؤساء أندية المحافظة.

بحث وزير الشباب المهندس يزن الشديفات ومحافظ العقبة خالد الحجاج، يوم أمس الجمعة، أوجه تعزيز العمل الشبابي ومختلف القضايا والأولويات والمشاريع الشبابية في المحافظة.

وأكد الشديفات خلال اللقاء الذي أقيم في دار المحافظة بحضور مدير مدينة الأمير حمزة للشباب أحمد الحسن، ومديرة مديرية شباب محافظة العقبة د.ثروت المعاقبة، أن ملف الشباب أولوية وطنية تتطلب توحيد الجهود الوطنية للنهوض بالعمل الشبابي في المملكة.

وبين الشديفات أن الوزارة تعمل على ترجمة التوجهات الملكية نحو الشباب، المتعلقة بتنمية مهارات الشباب وتعزيز مشاركتهم في الحياة العامة وتهيئة البنية التحتية الرياضية بما يخدم القطاعين الشبابي والرياضي.

وأشار الشديفات إلى البرامج التدريبية التي أطلقتها الوزارة لتمكين الشباب وتطوير مهاراتهم بما يتناسب والتطور التكنولوجي ووظائف المستقبل.

من جانبه، أكد الحجاج أن محافظة العقبة أصبحت حاضنة للفعاليات والأنشطة الشبابية والرياضية مشيرا إلى الجهود المتواصلة في تقديم خدمات نوعية للشباب، وتفعيل 34 فريقا شبابيا تطوعيا في المحافظة.

وأشاد الحجاج بالتعاون القائم بين المحافظة ومديرية شباب المحافظة ومدينة الأمير حمزة للشباب لخدمة القطاع الشبابي في المحافظة.

وخلال الزيارة، التقى الشديفات، برؤساء أندية محافظة العقبة في نادي شباب العقبة، بحضور النائب عبد الباسط الكباريتي، مؤكدا على دور الأندية في تنمية مهارات الشباب وتمكينهم من خلال الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية التي تنفذها، إلى جانب الأنشطة التطوعية التي تسهم في تعزيز مشاركة الشباب في الحياة العامة.

وخلال اللقاء طرح رؤساء الأندية أبرز التحديات التي تواجههم ومجموعة من الأفكار والمبادرات التي تسهم في تفعيل دور الأندية في المحافظة.

وفي مدينة الأمير حمزة للشباب رعى الشديفات، حفل ختام مهرجان العقبة الرياضي، الذي نظمه نادي مدينة الأمير حمزة للشباب بدعم من سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، بحضور محافظ العقبة خالد الحجاج، ورئيس مجلس المحافظة حرب عويضات ومفوض الريادة والتنمية المجتمعية في السلطة رمزي الكباريتي، ومساعد رئيس مركز أمن المدينة الرائد فضل المجالي، ومدير المدينة أحمد الحسن، ومديرة شباب العقبة الدكتورة ثروت المعاقبة، وعضو مجلس المحافظة عماد عمرو، وعدد من أبناء المجتمع المحلي.

وجال الشديفات في مختلف فعاليات المهرجان واطلع على المنافسات التي تنفذها والتي شملت منافسات في كرة السلة، كرة القدم الخماسي، الكرة الطائرة الشاطئية، الألعاب القتالية (الجودو، التايكواندو، المواي تاي، الكيك بوكسينغ)، بالإضافة إلى تنس الطاولة، الشطرنج، السباحة بالزعانف، سباقات الدراجات الهوائية، والألعاب الترفيهية.

وخلال كلمته أكد الشديفات على الاهتمام الملكي بالقطاعين الشبابي والرياضي والتوجيهات الملكية في تمكين الشباب والنهوض بهم.

وفي ختام المهرجان، قام الشديفات بتتويج الفائزين في مختلف المنافسات الرياضية.