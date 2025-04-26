ترامب: هناك حاجة ماسة للدواء والغذاء في غزة وسنهتم بذلك

وطنا اليوم-قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن هناك حاجة ماسة للدواء والغذاء في غزة، وإن بلاده تعمل لضمان إيصالها للقطاع.

جاء ذلك في تصريحات قبيل صعوده الطائرة للتوجه إلى العاصمة الإيطالية روما، للمشاركة في مراسم جنازة البابا فرانشيسكو، والتي ستقام اليوم السبت.

وردا على سؤال حول نقص الدواء والغذاء في غزة، أفاد ترامب أنه ناقش مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مسألة إيصال المساعدات إلى القطاع.

وأضاف: “أبلغت نتنياهو أنه يجب أن يترفق بالقطاع، الفلسطينيون هناك يعانون، هناك حاجة ماسة للغذاء والدواء، سنهتم بذلك”.