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القطاع على شفا الموت الجماعي .. الأونروا تعلن نفاد مخزون الطحين من مخازن الوكالة في غزة

25 أبريل 2025
القطاع على شفا الموت الجماعي .. الأونروا تعلن نفاد مخزون الطحين من مخازن الوكالة في غزة

وطنا اليوم:اعلن برنامج الغذاء العالمي عن نفاد كل مخزون الطعام لديه المخصص لغزة بسبب استمرار إغلاق المعابر.
كما كشف المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، عدنان أبو حسنة، الجمعة، عن نفاد مخزون الطحين من مخازن الوكالة في قطاع غزة.
وقال أبو حسنة إنّ المخابز في قطاع غزة مغلقة تماماً، مشيراً إلى أن وكالة “الأونروا” وزعت 270 ألف كيس طحين خلال الشهرين الماضيين على سكان القطاع.
وأضاف أن الوكالة وصلت إلى مرحلة لا يوجد فيها ما توزعه من مواد غذائية على الفلسطينيين في قطاع غزة، مؤكدا أن القطاع يقف على أبواب مجاعة منتشرة، والعائلات تتضور جوعاً.
وأوضح أبو حسنة أنه حتى اللحظة لم يتم رصد أي ترجمة فعلية للضغوط الدولية على إسرائيل لفتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وأعلن مركز الإعلام الحكومي بغزة اليوم الجمعة أن المجاعة تتسع في القطاع وأن القطاعات الحيوية تنهار.
وأضاف في بيان صحفي أن أكثر من 2.4 مليون إنسان في القطاع يواجهون خطر الموت جوعا.
وأشار إلى أن “المجاعة تتسع وأكثر من مليون طفل أصبحوا في بؤرة الخطر”.
وأردف أن “القطاعات الحيوية في غزة تنهار وسط حصار خانق وصمت دولي مخز”.
وتابع البيان: “نحذر من استمرار تفاقم الكارثة الإنسانية بشكل مخيف مع مواصلة الاحتلال إغلاق المعابر”.
وأكد أن المجاعة أصبحت واقعا مع تسجيل 52 حالة وفاة بسبب الجوع وسوء التغذية شملت 50 طفلا.


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