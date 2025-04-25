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مقتل مسؤول عسكري رفيع بانفجار سيارة مفخخة في موسكو

25 أبريل 2025
مقتل مسؤول عسكري رفيع بانفجار سيارة مفخخة في موسكو

وطنا اليوم:فيما ترتقب روسيا لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، شهدت العاصمة موسكو انفجارا مريبا.
فقد انفجرت سيارة مفخخة، اليوم الجمعة، في منطقة بالاشيخا بضواحي موسكو، ما أدى إلى مقتل مسؤول رفيع.
وطوقت الأجهزة الأمنية الموقع، مع توجه محققين وخبراء أدلة جنائية إلى المكان.
فيما أعلنت لجنة الطوارئ أن انفجار السيارة ناجم عن عبوة ناسفة مزروعة.

مقتل نائب إدارة العمليات
في حين أفاد مصدر بمقتل نائب رئيس إدارة العمليات الرئيسية لهيئة الأركان العامة، ياروسلاف موسكاليك، البالغ من العمر 59 عاما.
كما أضاف أن المسؤول الرفيع قتل أثناء مروره بجانب سيارة “فولس فاغن” كانت متوقفة قرب منزله، وفيها عبوة ناسفة. وأوضح أن زنة العبوة تبلغ 300 غرام.
أتى هذا الحادث فيما يرتقب أن يلتقي بوتين وويتكوف في وقت لاحق اليوم، وسط تفاؤل الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإمكانية إحراز تقدم في مساعي الدفع نحو وقف الحرب مع أوكرانيا.
كما جاء بعد هجمات روسية واسعة طالت العاصمة كييف ومناطق أوكرانية أخرى خلال اليومين الماضيين، وسط دعوة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى ضرورة وضع حد لبوتين من أجل وقف إطلاق النار غير المشروط.


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