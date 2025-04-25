بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

أونروا : الفلسطينيون محصورون في أقل من ثلث مساحة غزة الأصلية

25 أبريل 2025
أونروا : الفلسطينيون محصورون في أقل من ثلث مساحة غزة الأصلية

وطنا اليوم:أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، اليوم الجمعة، أن نحو نصف مليون شخص نزحوا مجددًا في قطاع غزة خلال الشهر الأخير، بفعل الأوامر المتعددة بالإخلاء التي أصدرتها قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وأوضحت أونروا، في بيان نشرته عبر منصاتها الرسمية، أن عمليات النزوح الأخيرة تركت الفلسطينيين محصورين في أقل من ثلث مساحة غزة الأصلية، مشيرة إلى أن هذه المناطق المتبقية “مجزأة، غير آمنة، وتكاد تكون غير صالحة للحياة“.
وأكدت الوكالة أن الملاجئ المكتظة تعاني من أوضاع كارثية، في حين تواجه الجهات المقدمة للخدمات صعوبات كبيرة في العمل وسط استنزاف شبه كامل للموارد المتوفرة.
واتهمت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” إسرائيل باستخدام المساعدات الإنسانية “ورقة مساومة” و”سلاح حرب” ضد قطاع غزة، بتعريض مليوني فلسطيني معظمهم نساء وأطفال لعقاب جماعي، ودعت إلى رفع الحصار المشدد منذ 50 يوما.
وقال مفوض عام “الأونروا” فيليب لازاريني، في منشور على منصة “إكس” “كم من الوقت تحتاج كلمات الإدانة الجوفاء حتى تتحول إلى أفعال لرفع الحصار واستئناف وقف إطلاق النار، وإنقاذ ما تبقى من الإنسانية؟”.
وأضاف: “مر 50 يوما على الحصار الذي تفرضه السلطات الإسرائيلية على غزة، فالجوع ينتشر ويتفاقم، وهو متعمد ومن صنع الإنسان. تحولت غزة إلى أرض يأس”.
وتابع: “مليونا إنسان أغلبيتهم من النساء والأطفال يتعرضون لعقاب جماعي، والجرحى والمرضى وكبار السن محرومون من الأدوية والرعاية الصحية”.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:50

إغلاق الطرق وقطع الكهرباء في نيوجيرسي ونبراسكا بسبب حرائق الغابات

20:41

عوني الداوود يحسم سباق نائب نقيب الصحفيين

20:34

استمرت 3 ساعات.. الكرملين: محادثات بناءة بين بوتين وويتكوف

20:04

وفاة وإصابات بحادث سير بمنطقة ساكب في جرش

19:49

الملك يغادر أرض الوطن للمشاركة بمراسم جنازة البابا فرنسيس

19:44

هجمات كبيرة للقسام بعدة مواقع في غزة والمروحيات تنقل جنودا إسرائيليين إلى المستشفيات

19:18

فوز طارق المومني بموقع نقيب الصحفيين الأردنيين

19:15

البريد: الخدمات اللوجستية هي العمود الفقري لنجاح التجارة الإلكترونية

19:12

الشيباني يرفع علم سوريا الجديد أمام مبنى الأمم المتحدة في نيويورك

19:09

أكثر من 5 آلاف مشارك بانطلاقة أردننا جنة بحلته الجديدة

16:53

ما سيحدث سيكون مرعباً.. ماذا لو اشتعلت مواجهة نووية بين الهند وباكستان؟

16:45

خبر سار لأصحاب المركبات الكهربائية في الأردن

وفيات
وفيات الجمعة 25-4-2025وفيات الخميس 24 -4- 2025وفيات الاربعاء 23 -4 -2025وزير التربية ينعى طالبتين توفيتا إثر حادث سيروفيات الثلاثاء 22-4-2025