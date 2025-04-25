اختفت 28 عاماً.. فنانة مصرية شهيرة تتصدر الترند

وطنا اليوم:تصدرت الفنانة المصرية إيمان الطوخي محركات البحث في مصر خلال الساعات القليلة الماضية بعد انتشار أنباء عن اختفائها طيلة 28 عاما، واعتزالها الفن بسبب زواجها من شخصية مصرية رفيعة المستوى.

لم تتزوج نهائياً

فقد راجت الأخبار حول هجرة المطربة والفنانة إلى الولايات المتحدة الأميركية منذ عدة سنوات هربا من الشائعات التي طاردتها.

فيما كشف المطرب أحمد محسن نجل شقيقة الطوخي، في تصريحات ، أن الأخبار المتداولة عن خالته لا أساس لها من الصحة، مؤكدا أنها تقيم في مصر بمفردها منذ عدة سنوات، بعد وفاة والدتها عام 2017 ولم تهاجر لأميركا.

كما أضاف أنها اعتزلت الفن منذ 28 عاماً، وكانت وقتها في أوج نجوميتها، لكنها فضلت الابتعاد بكامل إرادتها والإقامة مع والدتها التي كانت تحتاج إلى رعاية خاصة، وظلت بالفعل تقيم معها حتى وفاتها منذ 8 سنوات، معلنا أن خالته تقيم وحيدة بمنزلها بأحد الأحياء الراقية بالقاهرة حاليا وبعيدا عن الأضواء.

كذلك كأوضح أنها لم تتزوج نهائياً، بل خطبت مرتين فقط وفسخت الخطبتين بعد وقت قصير، مضيفا أنها رفضت فكرة الزواج وقررت الابتعاد والعزلة، فضلا عن أن دائرة علاقتها ضيقة للغاية، وتقتصر على بعض أفراد العائلة والأصدقاء المقربين الذين لا يتجاوز عددهم أصابع اليدين.

شاركت بـ”رأفت الهجان”

يذكر أن إيمان الطوخي هي مطربة وممثلة مصرية، وهي ابنة الفنان محمد الطوخي، حيث تخرجت في كلية الإعلام قسم إذاعة وتلفزيون بجامعة القاهرة عام 1980، واستطاعت أن تحقق نجومية كبيرة بعد مشاركتها بمسلسل “رأفت الهجان”، الذي عرض فترة الثمانينيات.

وكانت أعلنت اعتزالها المجال الفني عقب آخر عمل لها عام 1997، منهية مشوارها الفني الذي استمر 15 عاما، معللة الأمر بأن الدخلاء أساؤوا إلى الفنانين الحقيقيين مما أدى إلى ابتعاد عدد كبير من الفنانات عن الوسط.