أجواء ربيعية في أغلب المناطق خلال عطلة نهاية الأسبوع

وطنا اليوم:توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن تسود أجواء ربيعية لطيفة إلى معتدلة خلال الأيام الأربعة القادمة، مع فرصة مناسبة للتنزه والأنشطة الخارجية خاصة يومي الجمعة والسبت، في حين تشهد المناطق الشرقية يوم الاثنين نشاطاً في الرياح المثيرة للغبار.

الجمعة، تنخفض درجات الحرارة لتسجل حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء لطيفة فوق المرتفعات الجبلية ومعتدلة في باقي المناطق، مما يجعلها مناسبة للتنزه والأنشطة الخارجية. الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

ليلاً، يكون طقس باردا نسبياً في أغلب المناطق، ولطيفا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

السبت، تستمر الأجواء لطيفة فوق المرتفعات الجبلية ومعتدلة في باقي المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في مناطق البادية.

ليلاً يكون الطقس باردا نسبياً في أغلب المناطق، ولطيفا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.